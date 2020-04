Souness révèle ce qui distingue Fernandes des autres milieux de terrain modernes

Date de publication: Mercredi 22 avril 2020 16h06

Graeme Souness a félicité Bruno Fernandes pour avoir été avant-gardiste au cours de ses mois de formation à Manchester United.

Fernandes a déménagé à Old Trafford du Sporting CP en janvier après des mois de spéculation, et le milieu de terrain a frappé le sol dans son nouvel environnement, avec deux buts et trois passes décisives lors de ses cinq premiers matchs en Premier League.

Le joueur de 25 ans semble avoir écarté tous les doutes qu’il aurait du mal avec la transition vers une ligue plus compétitive, et le spécialiste du sport Sky Souness – un ancien milieu de terrain lui-même – a identifié pourquoi Fernandes a été un succès instantané.

“Les joueurs modernes du milieu de terrain s’en tirent aujourd’hui en le passant trop latéralement et en arrière”, a déclaré Souness à Sky Sports (via The Mirror).

“Tout dépend de leurs statistiques de réussite à la fin de la partie.

“Je pense que la première pensée dans sa tête, comme cela devrait être pour un milieu de terrain, [is] “Faites-le entrer dans mes attaquants aussi vite que possible”.

«Une touche, deux touches, sortez mes pieds et écrasez-les. J’aime ça de lui.

«Je pense qu’il est une véritable menace pour les buts, il y a un an, il a obtenu 33 buts pour le Sporting toutes compétitions confondues, ce qui est phénoménal pour un milieu de terrain.

«Et il veut toujours le ballon. Jouer pour Man Utd, jouer pour l’un des clubs vraiment monstres là-bas, parfois les gens peuvent aller un peu dans leur coquille. Il n’en a montré aucun signe.

“Il sera conscient que venant du Sporting, ils sont l’une des grandes équipes au Portugal et chaque fois qu’ils jouent une équipe, c’est la finale de la coupe de l’opposition, donc il sera conscient de ce défi qui vient dans chaque match, pas seulement maintenant et encore.

«Il est tôt pour nous de dire qu’il va être la principale influence qu’ils recherchaient chez United, je pense qu’il aura besoin d’aide dans ce domaine.

«Mais il a certainement fait un bon début de carrière. Il est venu pour un gros prix et il s’en est également occupé. »

Souness n’est pas la seule légende du milieu de terrain à faire l’éloge de Fernandes depuis son déménagement, l’ex-star de United Roy Keane affirmant que «l’arrogance» et la «personnalité» de l’international portugais l’ont aidé à s’installer si rapidement.

