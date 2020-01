Sous 23: Carrascal a mené la Colombie à la victoire

La Colombie a remporté une grande victoire en pré-olympique contre l’Équateur. Il a été battu par 4 à 0 avec un Jorge Carrascal inspiré qui a marqué un but et a aidé les producteurs de café à remporter la victoire lors de leur deuxième match du tournoi.

Le footballeur de River a eu un grand match et a marqué son but (le deuxième en Colombie) après 26 minutes de jeu et après s’être propagé à mi-chemin de l’Équateur. Plus tard, pour le troisième, il a obtenu une grande aide afin qu’Edwin Cetré ait contribué à la victoire de l’équipe. Nicolás Benedetti et Johan Carbonero ont marqué les deux autres buts de ceux menés par Montero pour se remettre de la défaite initiale du tournoi.

Après la victoire, la Colombie a ajouté ses trois premiers points pour se placer à la deuxième place du groupe A ainsi que l’Argentine qui a eu une journée libre et a un match de moins. Il convient de rappeler que le tournoi octroie deux places pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020.