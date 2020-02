Southampton aurait identifié trois cibles estivales, dont l’attaquant de 11 buts et la star néerlandaise – HITC

Les Saints de Ralph Hasenhuttl sont désireux de faire entrer Gianluca Scamacca d’Ascoli, Martin Erlic de Spezia et Abdou Harroui du Sparta Rotterdam en Premier League.

Southampton surveille déjà un certain nombre de cibles estivales potentielles avec des rapports suggérant que Gianluca Scamacca, Martin Erlic et Abdou Harroui pourraient être en route vers St Mary’s pendant la morte-saison.

Une équipe qui s’est retirée de la zone de relégation après une excellente forme sous Ralph Hasenhuttl, au moins jusqu’à la non-présentation de samedi dernier à Burnley, Southampton devrait apporter de grands changements à son équipe de joueurs dans un proche avenir.

Un certain nombre de personnes à revenu élevé verront la porte, dont Mario Lemina, Wesley Hoedt et Guido Carrillo (indépendant), The Saints remontant apparemment à leurs racines dans le marché des transferts.

À savoir en signant de jeunes prospects sous le radar dans l’espoir qu’ils évolueront de diamants bruts en pierres précieuses à la Sadio Mane, Morgan Schneiderlin et Graziano Pelle.

SerieBNews affirme que Southampton a envoyé des éclaireurs en Italie pour regarder l’excitant attaquant d’Ascoli Scamacca, un international italien U21 qui a marqué 11 buts dans toutes les compétitions cette saison.

Mais un défenseur central croate a également attiré leur attention lors de la mission de reconnaissance. Erlic, 22 ans, géant à 6 pieds 3 pouces, a gardé Scamacca hors de la feuille de match alors que son équipe de Spezia a remporté une victoire 3-1.

Southampton a également envoyé ses talents en Hollande ce week-end, affirme Dagblad010, avec Harroui, la star du Sparta Rotterdam, la raison de leur voyage au pays des moulins à vent, des sabots et des milieux de terrain offensifs doués.

La star néerlandaise des moins de 21 ans a connu une belle saison de percée en Eredivisie, avec huit buts et trois passes décisives. Harroui pourrait potentiellement fournir une pointe au cœur d’une salle des machines de Southampton plutôt ouvrière.

Surveillez cet endroit. Ou des espaces.

