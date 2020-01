Southampton et Crystal Palace sont trois fois champions de Premier League – HITC

Le héros d’Old Trafford, Rafael da Silva, pourrait retourner en Premier League avec Southampton, Palace ou Brighton et Hove Albion.

Rafael da Silva pourrait être fixé pour un retour en Premier League avec Lyon offrant le Brésilien à Southampton, Crystal Palace et Brighton et Hove Albion, selon Sky Sports.

On voit ce que tu as fait là-bas, Lyon.

Les géants français sont impatients de profiter d’un ancien défenseur de Manchester United avant la fin du mois et ils ont, semble-t-il, approché trois clubs de l’autre côté de la Manche qui réclament un nouvel arrière droit.

Palace n’a jamais réussi à remplacer adéquatement Aaron Wan-Bissaka tandis que Southampton perdra Cedric Soares lorsque son contrat expirera l’été prochain. À l’Amex, en attendant, ni Marvin Montoya ni Ezequiel Schelotto n’ont réussi à vraiment clouer la position avec un quelconque degré d’autorité.

Donc, la chance de ramener Rafael en Angleterre peut être trop bonne pour la refuser.

Le double international brésilien n’a que 29 ans, croyez-le ou non, et il reste encore beaucoup à offrir – même si son sort chargé de trophées à Old Trafford ressemble à il y a longtemps. Rafael, trois fois champion de Premier League sous Sir Alex Ferguson, était un grand favori des fans de Man United avec son cape d’épée, typiquement Samba, se faisant aimer des supporters dès le premier instant.

Les blessures ont ralenti son rythme, bien que l’expérience ait vu Rafael consolider le côté défensif de son jeu.

Ne soyez donc pas surpris si Southampton, Palace ou Brighton acceptent l’offre.