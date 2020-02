Southampton prévoit de vendre quatre joueurs l’été prochain, dont 16 millions de livres sterling – HITC

Les Saints de Premier League veulent Wesley Hoedt, Guido Carrillo, Moi Elyounoussi et Mario Lemina – et cela pourrait être une bonne nouvelle pour le Celtic au moins.

Southampton devrait vendre quatre de ses gros flops l’été prochain avec Moi Elyounoussi, Wesley Hoedt, Mario Lemina et Guido Carrillo susceptibles d’avoir disputé leurs derniers matchs avec les Saints, selon The Telegraph.

Un club qui était autrefois célèbre pour sa capacité à repérer les diamants bruts a gaspillé d’énormes sommes d’argent sur de l’or fou ces dernières années.

Au total, Hoedt, Carillo, Elyounoussi et Lemina ont fait reculer The Saints de 65 millions de livres sterling. Et le fait que les quatre passent actuellement la saison en prêt, à Royal Antwerp, Leganes, Celtic et Galatasaray, en dit long.

Avec Ralph Hasenhuttl à la barre, Southampton semble à nouveau sur la bonne voie, pour la première fois depuis le départ de Ronald Koeman en 2016.

Et, après s’être éloigné de la zone de relégation de la Premier League et avoir exercé les fantômes de ce 9-0 à Leicester, le prochain défi d’un club de la côte sud est de trouver un acheteur pour quatre gros flops d’argent. Southampton est presque certain de faire une perte substantielle, mais au moins ils obtiendront Hoedt and co de la masse salariale.

Elyounoussi devrait être le plus facile à vendre, étant donné que l’ailier norvégien a réussi à reconstruire sa réputation malade au nord de la frontière dans le vert et le blanc du Celtic.

The Independent rapporte que The Hoops est ouvert à la signature d’Elyounoussi, qui a contribué sept buts et six passes décisives en 13 matchs, bien qu’il remettra les champions écossais d’un record de club de 10 millions de livres sterling. C’est 6 millions de livres de moins que les saints ont payé Bâle pour sa signature il y a 18 mois.