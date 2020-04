Southampton sont les grands gagnants de janvier grâce à Arsenal – HITC

Les saints ont fait et économisé une bonne somme d’argent grâce à une erreur de transfert par Arsenal.

Arsenal n’est pas étranger à la signature de prêt de joueurs blessés sans raison apparente. Kim Kallstrom, blessé, a été prêté en 2014 et le Suédois n’a réussi qu’un seul départ pour les Gunners.

Denis Suarez était un autre ramené par Unai Emery la saison dernière et l’Espagnol a passé plus de temps dans la salle de traitement que sur le terrain.

Juste au moment où vous pensiez qu’Arsenal avait appris leur leçon, Mikel Arteta a approuvé un mouvement de prêt pour Cédric Soares en janvier et il semble de plus en plus probable que l’international portugais mettra fin à son contrat de prêt sans jouer un seul match pour les Gunners.

Le Telegraph a rapporté il y a deux mois qu’Arsenal avait payé 1 million de livres sterling à Southampton et avait accepté de couvrir la totalité des 65 000 livres sterling de Cedric jusqu’à la fin de son prêt.

Cela fait près de 22 semaines, ce qui signifie que les Gunners débourseront près de 1,5 million de livres sterling sur son salaire, malgré le fait que Cedric ne se présente potentiellement pour les Gunners dans aucune compétition.

Arsenal a fait revenir Hector Bellerin en pleine forme et Ainsley Maitland-Niles capable de jouer à l’arrière droit. Shkodran Mustafi a déjà joué dans cette position pour le club et le pays tandis qu’Arteta a également utilisé Sokratis Papastathopoulos.

Kieran Tierney et Sead Kolasinac devraient tous deux être en action à la mi-mars, tandis que Bukayo Saka a extrêmement bien réussi dans une position d’arrière gauche contre nature.

Arsenal était bien couvert dans les deux positions d’arrière, ce qui rend l’affaire pour amener un joueur blessé déconcertant. La faute de transfert a coûté inutilement aux Gunners environ 2,5 millions de livres sterling, mais leur perte est le gain de Southampton et le conseil d’administration des Saints se moque probablement de l’accord maintenant.

