Souvenez-vous des temps anciens: Cristiano a visité le Bernabéu et a vu le classique





Julián Bermúdez





1 mars 2020 16 h 07

L’attaquant portugais a profité de la suspension de la Juventus-Inter pour se rendre à Madrid.

Ce dimanche, le classique entre le Real Madrid et Barcelone a été vécu en Espagne, un duel qui a eu toute l’attention dans le monde du football.

Cette rencontre est si importante que même Cristiano Ronaldo n’a pas voulu le manquer et s’est rendu à Madrid pour voir ce duel au Santiago Bernabéu.

Le voyage de Cristiano a pu être réalisé car ce week-end, il n’avait aucune activité en Serie A. En raison de la propagation de Covid-19 (coronavirus), le duel entre la Juventus et l’Inter a été suspendu, ainsi que d’autres équipes.

Le Portugais a vécu à Madrid sa meilleure étape en tant que professionnel et au total il a quitté le Real avec 18 buts marqués contre Barcelone, seulement dépassé par Lionel Messi, qui en a célébré 26 et peut-être plus pour sa continuité à Barcelone.