Spadafora: “Arrêtez-vous en France, nous laissons une fenêtre”. AIC: “perplexe par décision gouvernementale”

Encore Spadafora, toujours làAIC. Le ministre italien des Sports fait ensuite le point sur l’avenir proche du football l’annonce en France sur la suspension définitive de la Ligue 1 et de la Ligue 2, tandis que l’Association des footballeurs italiens attaque le gouvernement.

Spadafora: “Un président a le vice habituel”

“Je remercie le président de la FIGC Gravina qui a démenti les allégations selon lesquelles, hier, quelqu’un de la Ligue de Serie A avait dit d’un accord sur la date de la reprise du championnat. Rien de plus faux, c’est évidemment le vice habituel d’un président de Serie A, mais je pense vraiment à peu, qui ne perd pas l’habitude de faire des mensonges et des mensonges pour essayer de faire pression sur le gouvernement. Je le redis à ces présidents qui n’ont pas compris que l’air a changé, ce n’est plus ce qu’il était et ces méthodes ne fonctionnent plus. La prudence que nous avons sur le monde du football est ce qui laisse entrevoir la possibilité de reprendre le championnat. Ce n’est pas une incapacité à décider comment quelqu’un écrit de mauvaise foi, mais la seule façon de pouvoir tirer. L’alternative est de faire comme la France aujourd’hui et de dire que le football s’arrête ici. Nous voulons laisser un aperçu, mais tout dépendra de l’évolution de l’urgence sanitaire et de notre capacité individuelle à respecter les règles à partir du 4 mai. ” Ce sont les mots de Spadafora en direct sur Facebook.

AIC: “Idée discriminatoire et illogique”

“L’Assocalciatori exprime ses perplexités, ainsi que la surprise, concernant la décision du gouvernement sur la manière de redémarrer le sport italien. Il est en effet considéré comme discriminatoire, avant même d’être illogique, l’idée de reprendre l’activité dans les installations sportives pour les membres de disciplines sportives individuelles et de ne pas permettre aux footballeurs professionnels – ainsi qu’aux autres athlètes inscrits pour les disciplines par équipes – de mener à bien de l’entraînement individuel dans les centres sportifs, comme cela était déjà autorisé en mars 2020. De plus, la réglementation risque de produire une aggravation et non la maîtrise du risque! Pour le sportif, la phase de réathlétisation après cet arrêt forcé est une étape nécessaire et utile également pour éviter les blessures et être prêt à commencer l’entraînement de groupe le 18 mai; ce n’est pas qu’il ne voit pas en quoi il est certainement plus dangereux de faire des activités individuelles dans les zones urbaines et sur des surfaces inadaptées. Il reste l’espoir d’une intervention rapide du gouvernement pour éliminer les distorsions évidentes qui résulteront de l’application des règles contenues dans le décret du Premier ministre du 26 avril États-Unis “. La version officielle d’AIC.