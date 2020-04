Spadafora entre les bonus et les nouveaux fonds: “Aucune fédération n’a fourni de données fiables sur les collaborateurs sportifs”

ROME. Facebook en direct depuis votre page Facebook officielle, le Le ministre des Sports Vincenzo Spadafora fait le point de la situation sur l’urgence du Coronavirus. Clarifie la situation liée au bonus de 600 € pour les collaborateurs sportifs et sur le nouveau prêt de 100 millions d’euros il précise: «La situation n’est pas facile, il faut environ un demi-milliard d’euros pour ces deux mois, il y a la volonté de définir la situation en peu de temps et après Pâques, nous mettrons plus d’argent dans le décret. ”

LA CLARIFICATION

Sur les collaborateurs sportifs: “J’ai demandé pour la première fois de faire entrer cette figure singulière dans le monde du travail, ce qui risquait d’être exclu des facilités comme cela se produit par exemple pour ceux qui sont inscrits dans la direction distincte de l’INPS. – Le ministre explique – C’était en soi un fait déjà important, mais quand j’ai demandé aux fédérations sportives, au CONI, à toutes les associations sportives de me donner certaines données sur ce monde, personne n’a pu le faire, seulement des chiffres approximative et personne n’est responsable de la certification “.