Spadafora: “Immobilismo? Assurdo. Bonus pour les collaborateurs sportifs couvert en mars et avril”

ROME. Le soir, depuis votre page Facebook officielle, le Ministre des sports il clarifie les controverses déclenchées après le report de la reprise des sports d’équipe jusqu’au 18 mai, sur les retards dans la distribution des primes aux collaborateurs sportifs, sur les tarifs de location des structures et sur tous les sujets chers aux différentes activités sportives diffusées dans toute l’Italie.

SPORT ET JEUNES, NOUS FAISONS LA CLARTÉ

«Au cours de ces deux mois, nous avons tout fait, travaillé jour et nuit pour prendre les meilleures décisions possibles. Personne n’était préparé à cette urgence, aucune partie du pays ne pouvait avoir tous les bons outils pour pouvoir réagir. Nous devons recommencer, nous le savons, et nous savons aussi qu’il sera possible de le faire par le biais du sport et des jeunes, qui sont mon autre délégation dont on a parlé récemment. Fin mai, nous aurons une consultation extraordinaire sur cette question, avec un outil complètement nouveau fourni par le Politecnico di Torino “.

SUR LE BONUS

«Déjà dans le premier décret, celui de mars, nous avons introduit la prime de 600 euros pour les collaborateurs sportifs. Une petite parenthèse, parlons d’un monde qui n’a jamais été réglementé, pas par moi qui suis ministre depuis quelques mois mais par ceux qui y étaient auparavant, un monde qui n’a ni protections ni garanties. Un monde absolument laissé seul, quand tout cela sera terminé, nous viserons une réforme dans ce sens, nous devons mettre les travailleurs sportifs au premier plan, cette catégorie doit être mieux codée. Certains, même le matin, peuvent recevoir le bonus, mais le timing de l’Etat dépend aussi du fait qu’il fallait s’organiser. Si les autres travailleurs reçoivent 800 euros, il en sera de même pour les collaborateurs sportifs. Avril? La semaine prochaine, nouveau décret, il y aura de nouvelles ressources et les procédures seront plus faciles et plus rapides car nous serons plus expérimentés, mars sera couvert pour tout le monde et aussi avril. Mai? Nous étudierons des interventions ciblées ».