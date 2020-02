SPAL 1 – 2 Sassuolo

Il Sassuolo gagné à SPAL 1-2 lors du match joué ce dimanche dans le Stadio Paolo Mazza. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il SPAL est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Latium par un score de 5-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sassuolo il a remporté dans son fief 4-2 son dernier match du tournoi contre le AS Roma. Grâce à ce résultat, l’équipe reggiani est douzième, tandis que SPAL Il est vingtième à la fin du duel.

02/09/2020

Agir à 14:49

CET

SPORT.es

Bon début pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Kevin Bonifazi à la 23e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

Après la reprise est venu l’objectif de la Sassuolo, qui a mis les tables grâce à un peu de Francesco Caputo à 65 minutes. Par la suite marqué l’équipe visiteuse grâce au succès de l’objectif de but Jeremie Boga au cours des dernières années, dans les années 90, terminant le match avec un score définitif de 1-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de SPAL a donné accès à Alessandro Murgia, Mattia Valoti et Mirko Valdifiori pour Bryan Dabo, Lucas Castro et Federico Di Francescotandis que le Sassuolo a donné son feu vert à Gregoire Defrel et Giangiacomo Magnani pour Hamed Junior Traore et Francesco Caputo.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, deux pour Bryan Dabo et Gabriel Strefezza, de l’équipe à domicile et quatre à Pedro Obiang, Manuel Locatelli, Giorgos Kyriakopoulos et Andrea Consigli, de l’équipe visiteuse.

Avec 29 points, le Sassuolo il a été placé dans la douzième position de la table, tandis que l’ensemble réalisé par Leonardo Semplici il était placé en vingtième position avec 15 points, en position de descente en deuxième division, à la fin de la partie.

Le lendemain, l’équipe ferrarés jouera à domicile contre le US Leccetandis que le Sassuolo cherchera le triomphe à domicile contre lui Parme.

Fiche techniqueSPAL:Andrea Consigli, Jeremy Toljan, Filippo Romagna, Gian Marco Ferrari, Giorgos Kyriakopoulos, Domenico Berardi, Pedro Obiang, Hamed Junior Traore, Manuel Locatelli, Jeremie Boga et Francesco CaputoSassuolo:Etrit Berisha, Nenad Tomovic, Francesco Vicari, Kevin Bonifazi, Gabriel Strefezza, Simone Missiroli, Lucas Castro, Bryan Dabo, Arkadiusz Reca, Federico Di Francesco et Andrea PetagnaStade:Stadio Paolo MazzaButs:Kevin Bonifazi (1-0, min. 23), Francesco Caputo (1-1, min. 65) et Jeremie Boga (1-2, min. 90)