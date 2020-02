SPAL 1-3 Bologne

Il Bologne il a joué et gagné 1-3 en tant que visiteur le match de samedi dernier dans la Stadio Paolo Mazza. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il SPAL est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté à domicile par un score de 1-2 à Atalanta. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Bologne récolté un match nul à un devant Hellas Verona, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Après la réunion, l’équipe de Ferrarés est dix-neuvième, tandis que le Bologne C’est dixième après la fin du match.

25/01/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

La première équipe à marquer a été la SPAL, qui a sorti la partition avec un peu de Andrea Petagna à 23 minutes. Il a mis les planches de l’équipe bolognaise à travers un objectif de Francesco Vicari à la 24e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée avec un score de 1-1.

Après la reprise est venu l’objectif de la Bologne, qui a tourné la lumière grâce à un objectif de Muse Barrow à la 59e minute. Il a de nouveau marqué à la 63e minute l’équipe visiteuse grâce à un but de Andrea Poli, concluant le duel avec un résultat de 1-3 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le SPAL ils ont sauté du banc Kevin Bonifazi, Alberto Paloschi et Sergio Floccari remplacer Thiago Cionek, Mattia Valoti et Federico Di Francesco, tandis que les changements du groupe de visiteurs Muse Barrow, Andreas Olsen et Mattias Svanberg, qui a sauté sur l’herbe par Federico Santander, Riccardo Orsolini et Andrea Poli.

L’arbitre avertit Thiago Cionek, Mattia Valoti et Andrea Petagna par le SPAL et à Nehuen Paz, Riccardo Orsolini et Takehiro Tomiyasu par l’équipe bolognaise.

Avec cette victoire à domicile, le Bologne Il occupait la dixième place avec 27 points, tandis que l’équipe dirigée par Leonardo Semplici il était à la dix-neuvième place avec 15 points, à la relégation en deuxième division, à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe jouera à l’extérieur contre la Latiumtandis que le Bologne il cherchera le triomphe dans son fief devant Brescia Calcio.

Fiche techniqueSPAL:Lukasz Skorupski, Takehiro Tomiyasu, Danilo, Nehuen Paz, Ibrahima Mbaye, Riccardo Orsolini, Andrea Poli, Jerdy Schouten, Roberto Soriano, Rodrigo Sebastián Palacio et Federico SantanderBologne:Etrit Berisha, Igor, Francesco Vicari, Thiago Cionek, Gabriel Strefezza, Simone Missiroli, Mattia Valoti, Bryan Dabo, Arkadiusz Reca, Federico Di Francesco et Andrea PetagnaStade:Stadio Paolo MazzaButs:Andrea Petagna (1-0, min. 23), Francesco Vicari (1-1, min. 24), Musa Barrow (1-2, min. 59) et Andrea Poli (1-3, min. 63)