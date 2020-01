SPAL a surpris Atalanta et ajouté des points essentiels en Serie A »Football Press

Lundi 20 janvier 2020

L’image de la «déesse» a commencé avec avantage mais n’a pas pu maintenir le score et a fini par perdre 2-1 avec ce qui n’a pas pu atteindre Rome au classement. SPAL en autant ajouté de précieux points pour décoller de la zone de descente dans laquelle ils se trouvent.

À la fin de la journée 20 de Serie A, Atalanta a reçu le SPAL compliqué au stade Gerwiss. La boîte de Bergame a coupé sa séquence et a perdu 2-1 face au visiteur qui, avec les points, a réussi à sortir de la dernière place, bien que toujours dans la zone de relégation.

Les locaux ont commencé avec intensité et ont donné le premier coup. Josip Ilicic a ouvert le score avec un tir près du centre du but après l’aide de Duván Zapata qui lui a donné un centre avec la tête à la minute 16.

Bien que Atalanta ait réussi à garder le contrôle du ballon en seconde période, SPAL a réagi et a transformé le match en 6 minutes. Le but du match nul est venu dans le 54 ′ grâce à Andrea Petagna, et finalement Mattia Valoti a condamné le duel dans le 60 ′.

Avec le résultat, le «nerazzurri» a conservé les 35 unités et était à la cinquième place du tableau, perdant la possibilité de surpasser leur Rome, leur rival direct qui l’a dépassé de trois unités. SPAL quant à lui, même dans la zone de relégation, a réussi à grimper au dix-huitième, ajoutant 15 points.

Galerie d’images