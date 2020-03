S.P.A.L. srl annonce que sur la base des dispositions gouvernementales émises en matière de santé sur la situation des coronavirus à partir de demain, vendredi 6 mars, il ne sera pas possible de rencontrer pour des photos et des autographes les joueurs et / ou le personnel technique de la première équipe de biancazzurra à la fin de la formation et des matchs en dehors de la Centre sportif “GB Fabbri” SPAL et / ou au stade “Paolo Mazza” de Ferrare.