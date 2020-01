Spal, fait avec Cagliari pour Castro et l’échange entre Cerri et Paloschi

Après la sortie du milieu de terrain de Kurtic, le SPAL elle a été forcée de se mettre à l’abri et d’opérer sur le marché. L’achat de Lucas est en détail Castro et Alberto Cerri, en échange de Paloschi. Pour atteindre le salut, Spal a besoin de qualité au milieu du terrain. C’est pourquoi Castro pourrait être l’homme idéal pour résoudre les problèmes dans la médiane des hommes de simple. Cela apporterait expérience et technique à une équipe qui, jusqu’à présent, peine à imposer son jeu. Accord d’environ 3 millions d’euros pour la mezzala argentine qui effectuera des visites médicales dans les prochaines heures.

Échange de pourboires

D’autre part, il fallait aussi un jeune attaquant qui pourrait rejoindre Petagna dans le 3-5-2 de Semplici. Di Francesco a un peu déçu les attentes, donc l’arrivée de Cerri est très susceptible d’apporter beaucoup d’aide dans la zone de but de Spal. Cerri et Paloschi se déplaceraient sur prêt sec.