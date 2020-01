SPAL, hypothèse de prêt pour Jankovic. Il y a Ascoli

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Hypothèses de marché en Serie B pour Marko Jankovic, Monténégro extérieur droit classe SPAL 1995. Selon ce que rapporte La Nuova Ferrara, le joueur se serait retrouvé dans le collimateur d’Ascoli de Paolo Zanetti pour une deuxième partie de la saison avec plus de minutes sur le terrain que ce qui avait été rapporté au cours des six premiers mois. Cependant, les hypothèses étrangères ne doivent pas être exclues.

José Mourinho a annoncé que Christian Eriksen serait régulièrement sur le terrain demain contre Watford, malgré le possible transfert du Danois à l’Inter. Sur l’avenir du joueur, il a déclaré: “Vous devez demander à l’agent et à l’Inter pourquoi ils en savent plus que moi. S’ils le sont …