SPAL-Juventus 1-2, corsaires noirs et blancs. Woods pour Dybala et un record CR7

FERRARA. Au «P. Mazza “avance de 18 le 25e jour de Serie A, le plus classique du head-tail entre le SPAL dernier dans le classement et la Juventus les dirigeants. Les bianconeri veulent s’étirer au classement en vue des nominations des deux principaux rivaux pour le titre, l’Inter et la Lazio, tandis que les hôtes ont désespérément besoin de sauver des points après quatre KO consécutifs.

LES CHOIX DES MISTERS

Di Biagio a aligné son 4-3-3 avec Strefezza et Castro à l’appui de Petagna, dans la salle de contrôle de Valdifiori tandis que le couple défensif est composé de Bonifazi et Zukanovic. Sarri relance plutôt Bentancur au milieu de terrain à la place du blessé Pjanic, aux côtés de l’Uruguayen Matuidi et Ramsey. Point central de Dybala, l’Argentin soutenu par Ronaldo et Cuadrado, après plusieurs mois il trouve un maillot de départ Chiellini.

JUVE TESTS US, SPAL DEFENCE ET CONTREFAÇON

Premier but du match pour les hôtes, à 3 ‘Petagna contrôle à vingt mètres et Szczesny engage la puissance. Il est difficile pour la Juventus d’entrer dans le match, puis Ronaldo clignote à 5 ‘avec une touche décisive sur la passe décisive de Dybala, le ballon se termine derrière le gardien mais l’arbitre annule pour hors-jeu. Au fil des minutes, les invités élèvent leur centre de gravité, le jeu qui est en train de se définir, les hôtes se défendant jusqu’au bout et essayant de frapper la contre-attaque. À 7 ‘, dangereux Ramsey avec une tête qui se termine au-dessus de la barre transversale. Quelques minutes et c’est au tour de Cuadrado qui avec une volée envoie un peu haut. SPAL non seulement sur la défensive, les hommes de Di Biagio tentent de frapper poussés par les nombreux supporters venus au stade. A 16 ‘Strefezza tente, mais c’est toujours la Juve de toucher l’avantage: ballon à Cuadrado, superbe contrôle et tir à son tour qui engage Berisha. Botta et réponse dans les 120 ”, d’abord Missiroli avec un tir croisé tente d’inquiéter Szczesny puis Ronaldo répond par un tir soudain enregistré en deux fois par le gardien des hôtes.

PALO DYBALA, LE DÉVERROUILLAGE CR7

La Juventus ne trouve pas de place, SPAL ferme bien et tente de prendre les devants sur un coup franc, à la 34e tentative de Petagna au corner de Valdifiori, ballon au-dessus de la barre transversale. Les hommes de Sarri dictent les temps, mais lorsqu’un écart apparaît, c’est le poteau qui refuse le but aux bianconeri. A 37 ‘Dybala reçoit en bordure de zone et donne un coup de pied rapidement surmontant Berisha, mais le ballon est imprimé à l’intérieur du poteau. Shiver for Juve, à 39 ‘Cionek de la distance se termine juste à côté. Sur le retournement devant, les invités vont de l’avant: action manœuvrée, balle profonde pour Cuadrado qui de la droite met une belle balle au deuxième poteau, l’assistant colombien est repris par Ronaldo qui ne se trompe pas de quelques pas. Réaction immédiate du SPAL, à 41 ‘tir du bord de Petagna sauvé par Szczesny. Rien ne se passe plus, la première partie du jeu se termine avec l’avantage minimum des bianconeri.

BIS JUVE, SHORTEN PETAGNA

Juve immédiatement au début de la seconde mi-temps, à 47 ‘de la diagonale de Ronaldo dévié par Berisha. SPAL s’est battu dans les premières minutes, mais la tentative des Portugais et la suivante de Cuadrado, balle au-dessus de la barre transversale, ont immédiatement freiné les ambitions des hôtes. A 56 ‘, le Colombien à l’extérieur de Sarri, à partir d’une position isolée, engage à nouveau Berisha, puis c’est au tour de Ramsey de tirer un peu plus loin sur le côté. Quelques minutes passent et à 60 ‘les deux arrivent à zéro pour les bianconeri: une belle passe décisive de Dybala pour le milieu de terrain gallois qui avec un lob parfait surmonte le gardien adverse. Les invités ne sont pas satisfaits du double avantage, mais les garçons de Di Biagio raccourcissent les distances de manière presque surprenante: le Penna avec l’aide du VAR décrète le coup de pied de pénalité dans la zone de Missiroli. À partir de onze mètres, Petagna rouvre le jeu en déplaçant Szczesny.

TRAVERSA RONALDO, POUSSE LE JUVE

Maintenant, le SPAL estime qu’à 72 ‘touche la même chose avec un tir depuis le bord de Valdifiori, bloque le gardien de la Juventus. Tourbillonnement de changements des deux côtés, puis à 81 ‘Ronaldo est à nouveau vu avec un tir d’une bonne position qui se termine au fond. La formation de la Juventus est très proche du trio, en quelques minutes Dybala avec un tir à son tour touche le poteau et peu après Ronaldo fait vibrer la barre transversale sur un coup franc. Il essaie de résister à l’équipe à domicile mais la Juventus pousse pour garder les adversaires loin de sa propre surface de réparation. A noter le record atteint par CR7 qui marque pour le onzième match consécutif, seuls Batistuta et Quagliarella aiment les Portugais. Seul ce dernier tente avec son pied gauche à 93 ‘mais Bonifazi dévie en corner. Après 6 ‘de récupération, l’arbitre siffle la fin, attendant que l’Inter et la Lazio les bianconeri fassent leur devoir contre le feu arrière de Ferrare.