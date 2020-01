Spal, le retour de Bonifazi de Turin est officiel

Kevin Bonifazi est à nouveau un joueur de la SPAL. Le défenseur de classe 96 s’en va turin avec la formule du prêt avec obligation de remboursement lorsque certaines conditions sont remplies pour retourner à Ferrare, où il s’est lancé et a obtenu, jusqu’à présent, les meilleures satisfactions professionnelles. Le communiqué de presse sur le site officiel de Spal.

Le communiqué de presse

“SPAL srl annonce qu’elle a acquis de Torino Fc sur une base temporaire avec l’obligation de rachat lorsque certaines conditions sont remplies, les performances sportives de Kevin Bonifazi.

Le footballeur a signé un contrat qui le liera au club de biancazzurra jusqu’au 30 juin 2024.

SPAL exprime une grande satisfaction pour le retour du défenseur à Ferrare qui commence ainsi sa troisième expérience en bleu et blanc après avoir contribué en tant que protagoniste, avec 47 apparitions et 5 buts, au salut de la saison dernière de Serie A et à la victoire historique du championnat Serie B 2016 / 2017.

Bonifazi a choisi la chemise numéro 41.

Bienvenue Kevin! “.