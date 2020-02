Spal, Semplici: ‘Air lourd et négatif, mais nous ne sommes pas déjà rétrogradés!’ | Serie A

Leonardo simple, entraîneur du SPAL, s’exprime lors d’une conférence de presse à la veille du défi contre Sassuolo: «Nous n’avons pas beaucoup aimé la défaite contre la Lazio et j’ai décidé de faire sauter la journée. Un acte de responsabilité. Nous avons très bien travaillé. Mercredi, je les ai tous amenés à dîner ensemble pour faire encore plus de groupe et je suis satisfait. En cette semaine, cependant, je n’ai pas aimé l’air lourd et négatif que vous respirez car il semble que nous soyons déjà rétrogradés. Nous savions que ça allait être une année difficile et nous voulons nous sauver, mais je vois que notre unité n’est pas là pour le moment. Je veux lancer un appel à toutes ces personnes qui, au cours de ces six années, ont contribué de manière significative à venir ici. Nous devons comprendre le moment que nous traversons. Peut-être que quelque chose n’allait pas, mais nous avons la chance de nous sauver. Nous n’avons jamais abandonné et je demande donc à chacun de retrouver cette unité qui nous distingue. Ce sera notre championnat et ce sera jusqu’à la fin. Pour atteindre l’objectif final, nous devons tous être unis. La Serie A à Ferrare est une chose extraordinaire et si nous le comprenons dimanche, nous allons voir SPAL avec un esprit positif. Nous sommes destinés à faire un certain type de championnat et nous devons en être conscients. Vous ne pouvez pas toujours voir tout ce qui est négatif. Le groupe est sain et compact. Les garçons ont toujours fait de leur mieux. Allons de l’avant avec confiance. Si nous le faisons tous ensemble, même cette année, nous serons en mesure de retirer les grandes satisfactions que nous méritons. Demain, je veux une performance importante, surtout en termes de caractère. Je veux que le club et les fans soient fiers de mes garçons. Nous nous battons, nous sommes là et donc nous devons aller de l’avant et essayer de faire une grande course. Chacun doit faire quelque chose de plus. ”