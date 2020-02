SPAL vs Juventus LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 25 Serie A 2019-2020

Un grand match nous attend ce samedi 22 février le 25ème jour de la Serie A 2019-2020 en Italie lorsque le SPAL Cherchez à profiter de leur statut de local pour donner la grande surprise, mais ils devront faire un duel parfait lors de la réception d’un Juventus qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Stade Paolo Mazza.

Time and Channel SPAL vs Juventus

Siège: Stade Paolo Mazza, Ferrare, Émilie-Romagne. Italie

Heure: 18h00 depuis l’Italie. 11h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 12:00 de Colombie, Equateur, Panama et Pérou. 14 h 00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 9 h 00 PT / 12 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: ESPN en Amérique latine. ESPN + aux États-Unis.

SPAL vs Juventus LIVE

L’image de SPAL Il a eu une campagne compliquée qui semble les condamner à perdre la catégorie, car en 24 jours, ils ajoutent à peine 4 victoires, 3 nuls et 17 pauses, ils ont donc beaucoup à améliorer s’ils aspirent à donner la cloche.

Spallini Cela vient d’une dure défaite le jour dernier quand je dois visiter Lecce étant vaincu 2-1, malgré le fait que Andrea Petagna Il avait réalisé le tirage momentané au début de la deuxième période.

De son côté, le Juventus Il a eu un bon tournoi en se maintenant en tête de la compétition, mais son football n’a pas convaincu du tout et ils essaient de continuer à s’améliorer. En 24 jours, ils ajoutent 18 victoires, 3 nuls et 3 matchs perdus.

La Vecchia Signora Il vient d’un bon triomphe du dernier jour où je dois recevoir le Brescia parvient à les plier 2-0 avec des buts de Paulo Dybala et Juan Guillermo Cuadrado. Dans ce choc Cristiano Ronaldo Il n’avait aucune activité.

Les deux SPAL comme la Juventus ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général on trouve Spallini en dernière position avec 15 points, tandis que le Vecchia Signora est leader avec 57 unités dans ce Série A. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. SPAL vs Juventus.

SPAL vs Juventus LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 25 Serie A 2019-2020