Spalletti à CM: «Seul Milan m’a cherché, mais l’Inter a choisi de me payer pour rester à la maison. Je ne me serais jamais arrêté … »| Primapagina

Présent à la neuvième édition des “Italian Sport Awards” à l’hôtel dei Congressi de Castellammare di Stabia, l’ancien entraîneur de l’Inter, Luciano Spalletti

LE MILLÉSIME – “L’année dernière a été intense, dans une saison un peu compliquée. C’est probablement pour cette raison que le classement final avait plus de valeur car la Ligue des champions était atteinte.”

JE NE VAIS PAS LAISSER – “Si je suis prêt pour une autre expérience? S’il n’y avait pas eu moi, je n’aurais pas arrêté. Maintenant, il est facile de regarder vers l’avenir. Ce dont j’ai besoin, c’est d’un autre défi comme ceux avec Zenit, Rome et Inter. Fondamentalement, où nous sommes il a dû retrousser ses manches pour pouvoir résoudre des situations compliquées. “

MILAN – “Non, je n’ai pas été contacté depuis Naples en décembre, la seule équipe qui m’a contacté était la Milan. Avec Gattuso, ils ont très bien choisi, étant donné qu’il est un entraîneur jeune et préparé qui se porte très bien. AC Milan? Le contact a eu lieu peu de temps après la renonciation, mais puis il a été décidé de me payer en restant à la maison et je suis resté à la maison. J’ai pris note des conclusions dégagées. ” L’entraîneur a donc expliqué le problème de Milan et a parlé du nouvel achat Eriksen.

FLORENZI – «Florenzi était-il protégé par Rome? Je ne sais pas, cette évaluation devrait se faire en temps réel. Il est définitivement un bon footballeur, ils l’ont prêté. Je ne sais pas comment ça s’est passé mais il était aussi possible que ce soit son choix de trouver plus d’espace. “

CHŒUR CONTRE NAPLES – “Des chœurs discriminatoires contre Napoli? En Angleterre, tout est plus agréable, assister aux stades, célébrer dans les stades. Il n’y a rien à voir avec une case spécifique, un personnage, un footballeur, un manager ou un manager spécifique. Il devrait simplement avoir moins d’espace en général. “

FIORENTINA – “Merci, mais je n’aime pas que vous alliez parler aux autres. Je n’ai pas besoin d’un banc moi-même. J’essaie d’apprendre à mieux faire mon travail: le temps doit être bien utilisé, car il passe pour ne jamais recommencer Et si vous l’utilisez bien, vous avez besoin de grandir, de savoir quelque chose pour apporter votre soutien aux idées que vous avez. ”