Spalletti: «Je n’ai pas refusé Milan, a décidé l’Inter. J’avais atteint tous mes objectifs. Eriksen et le Scudetto … »| marché

Alors Luciano spalletti, ancien entraîneur de l’Inter, s’est entretenu avec Sportitalia: “Course à trois? Cela devient difficile à dire, la Juventus a encore plus de potentiel, elle a des joueurs et de l’expérience, le caractère des vainqueurs que l’Inter n’a toujours pas, malgré le fait qu’elle se porte très bien au championnat avec des résultats importants. L’Inter est une réalité qui peut s’intégrer, mais je vois la Juve encore plus forte. La Lazio n’a cessé de croître au fil des années, c’est une équipe pragmatique, Inzaghi est un coach qui est désormais un vétéran de son travail, une entreprise qui a protégé les joueurs pour devenir une réalité forte. Cependant, cela prend toujours la disponibilité de la Juventus. La Lazio est en tout cas et la jouera jusqu’au dernier. Pour moi, Atalanta peut aussi se remonter. Les Roms ont un grand entraîneur, qui a un beau football dans son ADN, un bon match, il connaît la stratégie pour transférer l’enthousiasme dans l’environnement de Rome. ”

MILAN – «Non à l’AC Milan? Pourquoi ai-je dit non à l’AC Milan? Cela peut-il dépendre de moi? Non, j’ai un contrat de deux ans avec Inter, que dois-je faire? Les laisser tous les deux là-bas? Il a été décidé de me laisser à la maison et de me payer, et je reste à la maison. J’aurais aussi pu aller entraîner Milan à ce moment là. Ensuite, l’AC Milan a trouvé un très bon manager et un run-in. Si ça ne tenait qu’à moi, je n’ai pas arrêté d’être coach. Je travaille à la maison à la campagne, je ne m’entraîne pas pour le moment. ”

INTER – «Ce sont des choses différentes, elles font leur chemin. Nous devons parler sur la base d’objectifs et de résultats. Mon Inter avait des objectifs qui ont été atteints, tout le monde. Cet Inter a d’autres objectifs, il se porte bien et va probablement les atteindre, il est en parfaite harmonie avec les attentes. Il y a une continuité de travail. Quand j’ai commencé à travailler pour l’Inter, j’ai été forcé de laisser 4 joueurs sur la liste en raison des taxes de l’UEFA, pas par nécessité. J’ai dû laisser les joueurs de côté. C’était d’autres moments, d’autres situations. Ils font le suivi des résultats, c’est grâce à tout le monde, aux joueurs que j’ai eus et à ceux qui l’ont aussi emmené. J’ai essayé de faire de mon mieux jusqu’au dernier jour. Je n’ai pas décidé de continuer ou de ne pas continuer à être l’entraîneur de l’Inter, les décisions prises sont acceptées. Je suis content quand le stade est plein et je les vois se réjouir. Ma troisième année à l’Inter? L’essentiel est toujours les joueurs. Pour jouer un championnat avec la Juve, il faut se rapprocher d’eux en tout. ”

ERIKSEN – «Footballeur phénoménal, tout le monde le connaît. Un joueur très propre, linéaire et brillant dans les choix qu’il a. Un de la dernière passe, du but, de la phase de possession, sait gérer le ballon. C’est un footballeur important, comme Lukaku “.