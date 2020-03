Spalmania, le renvoi était-il vraiment le meilleur choix? | Serie A

Parma-Spal, ainsi que quatre autres matches de championnat qui auraient dû être joués à huis clos ont été reportés pour l’urgence du Coronavirus. La question, à ce stade, est de savoir si le bon choix a vraiment été fait pour le bien du système de football et, surtout, pour la santé des citoyens. Il n’y a rien à redire sur papier, sauf que l’autre moitié de la Serie A a pris le terrain, avec des fans des zones rouges de l’infection, ils ont reçu le feu vert pour suivre leurs équipes à l’extérieur. Non seulement cela, car la mesure est arrivée même le samedi matin, alors que certains clubs étaient déjà partis pour leurs matchs à l’extérieur (comme la Fiorentina).

En prenant un équilibre, il ressort donc clairement qu’il y a plus d’ombres que de lumières derrière ce choix, bien que partiellement acceptable, de la Ligue. Cela dit, ce report intervient à un moment très délicat pour Di Biagio’s Spal, issu de la belle performance contre la Juventus. Le rendez-vous avec Parme pourrait représenter une très bonne occasion de faire le suivi du bon match dimanche dernier et de rapporter des points importants en termes de sécurité contre un adversaire déjà en sécurité.

L’autre côté de la médaille est, bien sûr, la possibilité pour le nouveau technicien de travailler avec plus de temps et de sérénité au sein de l’équipe pour mieux infuser les nouveaux impératifs tactiques. Pour donner la réponse finale, comme toujours, sera le champ, mais le sentiment est que peut-être ce Spal aurait mieux fait de donner une continuité au bon moment montré contre les champions d’Italie. Maintenant, le ballon va à Di Biagio, qui avec une semaine de repos et de travail supplémentaire devra se rendre au match de samedi contre Cagliari à 100%.