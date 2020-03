Spécial BPW Quarantine – Socialement éloigné

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

Notre premier épisode après le coronavirus s’attaque à l’éléphant dans la pièce et plus

Je sais que cela n’a pas été facile pour nous, les fans du Bayern Munich. Au milieu de toute cette folie dans notre monde en ce moment, nous avons tous eu des choses difficiles à gérer. Cela fait partie des raisons pour lesquelles j’ai lancé Bavarian FIFA Works, pour vous rassurer dans ce monde inconfortable.

J’ai longuement réfléchi à ce que nous pouvons faire en tant que podcast en cette période instable et j’espère que vous ne nous avez pas trop manqué. Mais, avec toutes mes classes étant biaisées et commençant la série de streaming, il a dû être repoussé.

Cela se termine maintenant.

Nous avons des choses amusantes dans le pipeline et sans jeux, nous apporterons des reportages et des tables rondes.

Mais d’abord, nous avons dû nous adresser à quelques éléphants dans la pièce car il s’agit de notre premier épisode:

En cette période étrange, nous, à Bavarian Podcast Works, restons dévoués à vous apporter un contenu audio de qualité. Maintenant que nous avons eu nos deux semaines pour rentrer à la maison et nous reposer, nous sommes de retour avec un épisode que nous avons enregistré vendredi dernier.

Dans cet épisode, nous parlons de ce que nous traversons et craignons chacun. Nous arrivons également à des choses plus amusantes comme l’avenir du football international et ce que nous faisons pour occuper notre temps.

Ne vous inquiétez pas, nous promettons qu’il y aura plus d’épisodes amusants sur la ligne, mais étant donné que c’est notre premier au milieu du coronavirus, nous avons estimé que nous devions nous attaquer à certaines choses.

