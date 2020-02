Spectacle de Vérone à Bentegodi, victoire de retour contre une Juve d’horreur. Demain, l’Inter va essayer de se connecter

VERONA. Avance du soir de la 23e journée de Serie A au stade Bentegodi, leHellas Verona accueille les dirigeants Juventus. Les Bianconeri veulent profiter du derby de Milan pour mettre la pression sur l’Inter, tandis que les Scaligeri rêvent du cuir chevelu prestigieux pour se rapprocher de la zone Europe.

LES CHOIX DES MISTERS

Juric trouve Amrabat au milieu de terrain, tandis que Borini choisit en attaque, donc les différents Di Carmine, Pazzini et Stepinski partent du banc. Le trio défensif composé de Kumbulla, Rrahmani et Gunter a confirmé. Sarri choisit Higuain au centre de l’attaque, avec Douglas Costa et Ronaldo sur les côtés, alors il part du banc Dybala. Défense et milieu de terrain confirmés en masse par l’entraîneur de la Juventus.

DOUBLE BOIS JUVE, BUT ANNULÉ VÉRONE

Premier flash de la course pour les invités, à 2 ‘Higuain reçoit de Douglas Costa et botte avec la droite, décisive Gunter qui dévie dans un corner. Vérone grandit au fil des minutes, les hôtes tentent d’abord d’inquiéter Szczesny avec un droit des Pharaons puis avec une déviation de Rrahmani sur le tir de Pessina, le numéro un y répond. A 19 ‘Juventus à un pas de la tête: Bentancur fixe la vitesse de Douglas Costa au centre de la barre transversale avec un tack gauche. Quelques minutes passent et, sur un coup franc du trocart, une tête de Kumbulla bat le gardien de la Juventus. L’arbitre va revoir le VAR et annule le jeune central pour hors-jeu. Après l’effroi, les hommes de Sarri répondent avec De Ligt, Douglas Costa, mais surtout avec Ronaldo. Le grand protagoniste portugais de la finale de la fraction. À 36 ′ frappe un pôle sensationnel avec une diagonale droite, puis entre 41 ′ et 43 ′ envoie très peu d’abord avec un virage à droite puis la tête.

RONALDO LE DÉVERROUILLE, PUIS RETOURNE HELLAS

Élever le centre de gravité dans la seconde moitié de la formation hôte, mais il ne suffit pas de rayer la défense attentive de La Scala. A 61 ‘, Borini gaucher engage Szczesny, puis entre à Dybala et allume immédiatement la lumière. En fait, d’une pièce de théâtre de l’Argentin à 65 ‘, l’avantage de la Juventus était né. Lancement pour Ronaldo qui demande l’échange à Bentacur et s’envole, le Portugais résiste à Rrahmani puis modifie le score avec sa droite. Vérone n’abandonne pas, tente le Pazzini nouvellement entré, tir central. A 76 ‘du nul d’Hellas, Pjanic tente de stopper une action des hôtes mais dans la tentative favorise Borini qui ne pardonne pas. Les Bianconeri sont accusés du coup, qui risquent de capituler à moins de 120 “, d’abord un tir de Borini dévié par Bonucci puis une barre transversale ébréchée par Kumbulla. L’arbitre appelé par le VAR voit une touche de la main de Bonucci sur une tentative du jeune centre de Vérone, coup de pied de pénalité. A 86 ‘de onze mètres, Pazzini achève le retour des hôtes. Six minutes de récupération, la Juventus essaie d’égaliser avec la force des nerfs mais ce n’est pas suffisant. Tentatives de Dybala, Ronaldo et Rabiot mais la défense de Vérone tient, Bentegodi explose au coup de sifflet final, demain l’Inter pourra accrocher les Bianconeri au sommet.