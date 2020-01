Atalanta implacable: après le match nul 7-1 à l’Udinese et le double poker à Milan et Parme, le groupe Gasperini fait une autre goleada. Cette fois, pour payer, c’est le Turin de Mazzarri: les grenades tombent 7-0 à domicile sous les coups d’Ilicic (triplé, avec un magnifique but du milieu de terrain), Gosens, Zapata (penalty) et Muriel (double) .