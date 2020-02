Spezia-Ascoli, joueurs italiens appelés: Erlic et Gyasi sont de retour. Il y a 24 joueurs disponibles

Après la quatrième victoire consécutive, qui porte le nombre de courses utiles consécutives à onze, La Spezia est à la recherche d’autres points et d’autres records: et elle le fera demain au “Peak”, où Ascoli arrivera, pour la course valable pour le 24e jour de Serie B.

Pour l’occasion, Monsieur Italiano devra renoncer aux blessés Vitale, Bastoni et Ragusa, Vitale et Bastoni – en fait une absence par salle -, mais retrouvera Erlic, qui a résolu les problèmes physiques des dernières semaines, et Gyasi, qui a réduit la disqualification.

Voici la liste des joueurs appelés:

gardiens: Desjardins, Krapikas, Scuffet

défenseurs: Capradossi, Erlic, Ferrer, Marchizza, Ramos, Terzi, Vignali

milieux de terrain: Acampora, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Mora, Reinhart, M. Ricci

attaquants: Bidaoui, Di Gaudio, Galabinov, Gyasi, Gudjohnsen, Nzola, F. Ricci.