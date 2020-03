Spezia, italien: «Juve Stabia? Ne soyons pas dupes des absences “

Auteur d’un excellent travail qui l’a mené Spezia aux étages supérieurs du classement des Serie B, le technicien ligure, Vincenzo Italiano, a ainsi introduit les thèmes du match prévu demain à 15h00 sur le terrain Juve Stabia.

Ce sont ses mots, rapportés par les chaînes officielles du club: «Le groupe a bien réagi après le KO. de Bénévent, nous voulions recommencer à gagner immédiatement et nous l’avons fait, ce qui n’est pas du tout évident, aussi parce que Pescara est venu d’une grande victoire; une performance de très haut niveau était nécessaire pour convenir aux habitants des Abruzzes et je suis très heureux de la réponse des gars qui avaient joué moins jusque-là, se préparant et montrant une fois de plus comment dans ce groupe tout le monde est le propriétaire.

Nous sommes déterminés à donner une continuité à la victoire de mercredi, une course insolite nous attend, dans un stade vide, donc dans une ambiance surréaliste il sera crucial de trouver la bonne attitude immédiatement et de ne pas être psychologiquement conditionné par le manque de public dans les tribunes. Je répète, nous devons donner une continuité à la victoire de mercredi, mais pour ce faire, il sera fondamental de donner la continuité à la performance d’abord, car c’est ainsi que des résultats positifs peuvent être obtenus dans tous les domaines.

Juve Stabia? Ils devront faire face à quatre défections importantes, mais les cloches ont une grande équipe et trouveront certainement les bonnes solutions; nous trouverons une équipe de qualité, capable de mettre n’importe qui en difficulté, surtout à domicile, donc nous devrons mettre en place l’esprit vu lors des derniers matchs à l’extérieur, prêt à jouer le jeu et à proposer notre football, sans superficialité.

Le sol synthétique? Il est clair qu’en général, ceux qui jouent toujours sur un manteau artificiel partent toujours d’un léger avantage, car ils ont la chance de connaître la vitesse de transmission de la balle, chaque rebond et chaque caractéristique du rectangle vert, mais c’est un aspect sur lequel nous ne pouvons rien faire, sinon nous adapter rapidement “.

