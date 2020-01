Spezia, Ricci: “Je me sens bien. Heureux pour l’aide à Gyasi”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Le joueur d’épices Federico Ricci a commenté 1-1 aujourd’hui contre Cittadella: “Je me sens très bien, je suis heureux d’avoir fait une bonne performance et aussi physiquement je me sens en forme – il a commencé – Eh bien l’approche de la deuxième phase de la saison, maintenant je dois essayer de rester sur ces niveaux. Je joue sur la ligne des trois attaquants et donc je rate le but, l’important c’est aussi d’aider, et c’est ce que le coach me demande avant tout et aujourd’hui je suis heureux d’avoir servi Gyasi pour la But de l’avantage: je dois continuer comme ça et bientôt je trouverai le chemin vers le but. La Cittadella est une équipe féminine, il y a un peu de regret principalement parce que nous manquons une telle approche depuis un certain temps. Nous avons fait de nombreux pas en avant, mais je pense il y a encore des progrès à faire, nous sommes en tout cas sur la bonne voie. La Citadelle s’est bien sortie en seconde mi-temps, ils sont très organisés et compacts, mais nous avons été bons dans les premières minutes pour les mettre en difficulté plusieurs fois; puis ils ont pris les mesures les rois et les espaces ont fermé, mais nous sommes toujours restés pleinement dans le jeu et nous aurions pu le gagner à n’importe quelle occasion. La baisse physique en seconde période était là, mais aussi grâce aux changements je pense que le jeu était bien maîtrisé, sans trop souffrir. Maintenant, nous avons enfin beaucoup d’abondance et c’est bien parce que la concurrence devient une incitation à ne pas commettre d’erreurs. C’est quelque chose de bon pour le groupe; il ne nous reste plus qu’à penser à Crotone, où un défi très difficile nous attend, car c’est une équipe solide, le classement le dit aussi, mais nous devons aller sur le terrain et faire ce que nous savons. “

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie B

20.01 00:03 – Spezia, Ricci: “Je me sens bien. Heureux pour l’aide à Gyasi”

19.01 23:51 – Bénévent, Inzaghi: “Amélioré en deuxième mi-temps. Dirigez-vous maintenant vers la Citadelle”

19.01 23:38 – Pise, D’Angelo: “Bon pour nous défendre dans l’ordre, résultat égal à droite”

19.01 23:29 – Les bulletins de Pise – Robinet-vanne Gori, bon Gucher. Vido ne brille pas

19.01 23:25 – Salernitana, Odjer parmi les partants. Il peut se retrouver prêté à Avellino

19.01 23:17 – Les bulletins de Benevento – La “patte” de Coda, Improta ok depuis le banc

19.01 23:11 – Serie B, le classement mis à jour: Bénévent à +12 sur Pordenone

19.01 23:04 – Serie B, Benevento s’arrête: seulement 1-1 à domicile contre Pise

19.01 23:04 – Bénévent, mai: “Point gagné, mais en gagnant nous aurions étiré”

19.01 23:02 – Bulletin de la Juventus – Ronaldo implacable, De Ligt un mur

19.01 21:31 – Entella, la gardienne Borra sort quelques mois. Nous pensons au marché

19.01 20:53 – Pescara, Sebastiani réfléchit: Zauri risque d’exemption

19.01 20:48 – Serie B, les formations officielles Bénévent-Pise: Vido challenge Sau

19.01 19:37 – Spezia, Gyasi: “Nous regrettons, nous aurions pu le fermer immédiatement”

19.01 18:52 – Pescara, amertume de Zauri: “J’ai raté les attributs, ce n’est pas comme ça!”

19.01 17:43 – Les bulletins de Salernitana- extraordinaire Djuric, Lombardi autre catégorie

19.01 17:33 – Les bulletins de Pescara- Galano méconnaissables, Maniero donne de l’espoir

19.01 17:10 – Salernitana, euphorie djurique: “Maintenant tout le monde à Arechi contre Cosenza”

19.01 17:07 – Les bulletins de la Citadelle – Défense compacte, attaque à revoir

19.01 17:04 – Les bulletins de La Spezia – Ricci en grand dépoussiérage, mortel Gyasi

19.01 17:00 – Serie B, Salernitana corsair à Pescara. Épices-Cittadella se termine

19.01 16:13 – Pordenone, Candellone: ​​”On ressent l’enthousiasme, une performance positive”

19.01 15:52 – Serie B, les partiels à la 45e minute: Spezia-Cittadella 1-1, aucun but à Pescara

19.01 15:17 – Ag. Jallow: “Très apprécié en Afrique, tout entre les mains de Salernitana”

19.01 14:39 – Serie B, les formations de Spezia-Cittadella: Gudjohnsen défie Diaw

19.01 14:29 – Serie B, les formations de Pescara-Salernitana: Maniero et Djuric les points

19.01 13:37 – Balata: “Le VAR en B a besoin ressenti par toutes les entreprises”

19.01 13:04 – Entella, Pellizzer: “Nous y avons cru jusqu’au bout, point précieux”

19.01 11:05 – Pescara, Il Centro: “Zauri: séries éliminatoires? Essayons”

19.01 10:51 – Il Mattino: “Benevento chargé:” Vous voulez enregistrer “”

1er étage

«C’est un match important, entendu. Nous allons essayer de faire bonne impression ». Ainsi à TuttoMercatoWeb l’entraîneur de Cosenza, Piero Braglia, en vue du match de ce soir contre Crotone.

L’adversaire est de niveau.

«C’est une équipe solide et bien formée. Avec une philosophie de jeu …

… avec Braglia

Marotta-Ausilio, une décision pour le bien de l’Inter. Naples, …

Serie A, le classement mis à jour: premier vol pour la Juventus, …

Bulletins de l’Inter Milan – Brozovic s’illumine, Lukaku-Lautaro, l’après-midi …

Serie A, le classement: l’Inter s’arrête à Lecce, quelle opportunité …

Lecce-Inter 1-1: touche et répond en 5 ‘. Après la Juve, arrêté …

Lecce 0-0 Inter à la 45e minute. Solides Salentiniens en défense, Nerazzurri …

Lecce-Inter, formations officielles: propriétaires de Godin et Barella ….