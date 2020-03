Spezia, un retour et trois absences pour les Liguriens contre la Juve Stabia

Le premier jour de Serie B entièrement à huis clos, j’ai fait Spezia visitera demain à 15h00 à Juve Stabia, dans le but de donner une continuité au succès interne 2-0 avec le Pescaraarrivé mercredi.

Pour le formateur Vincenzo Italiano, net des absences confirmées des blessés Ragusa côtés avant et gauche sticks et Vitale, avec ce dernier stabiese et l’ancien Juve Stabia, se retrouvera au milieu de terrain Mora, rentré de disqualification.

Voici la liste des joueurs appelés:

Les gardiens de but: 1. Scuffet, 12. Krapikas, 31. Desjardins

Les défenseurs: 2. Vignali, 3. Ramos, 5. Marchizza, 13. Capradossi, 19. Terzi, 21. Ferrer, 28. Erlic

milieux de terrain: 4. Acampora, 6. Mora, 8. Ricci M., 15. Mastinu, 16. Bartolomei, 25. Maggiore

attaquants: 7. Par Gaudio, 9. Galabinov, 10. Ricci F., 11. Gyasi, 14. Nzola, 17. Gudjohnsen, 26. Bidaoui