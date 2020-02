Spiky Mourinho affirme que les Spurs sont «un pistolet sans balles»

Date de publication: Mercredi 19 février 2020 10:56

Jose Mourinho déploré Tottenham’s problèmes de blessures dans une interview post-match hérissée après son 1-0 contre RB Leipzig.

Les Spurs ont été dominés pendant la grande majorité du match au Tottenham Hotspur Stadium, et ont peut-être eu la chance de s’en sortir avec un déficit d’un seul but.

Eric Lamela et Tanguy Ndombele ont fait une grande différence pour l’équipe locale lorsqu’ils sont entrés au cours des 20 dernières minutes.

Et BT Sport a demandé à Mourinho si les «vrais Spurs» ne sont vraiment apparus qu’après les remplacements tardifs.

Il a dit: «Que voulez-vous dire par les vrais Spurs? Allez, soyons fidèles aux garçons et dis-leur qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient.

«Lamela [one of the substitutes] – vous savez combien de séances d’entraînement avec l’équipe? Zéro. Direct de la blessure à la récupération avec physios puis direct à 20 minutes en Ligue des champions.

«Il y a deux perspectives – un groupe incroyable et des gars incroyables mais un autre côté, vous voyez comment nous sommes en ce moment.

“C’est une situation comme aller se battre avec un pistolet sans balles.

«Vous pouvez dire que nous avons eu de la chance à certains moments, mais un grand gardien de but a effectué deux arrêts magnifiques.

«Je ne suis pas inquiet avec le 1-0 – nous pouvons y aller et gagner. Ce qui m’inquiète, c’est que ce sont nos joueurs pour les prochains matchs.

«Moura était absolument mort, Bergwijn était absolument mort, Lo Celso était absolument mort.

«Nous sommes vraiment en difficulté. Si ce n’était que ce match, je dirais pas de problème, mais nous avons des matchs de FA Cup et de Premier League.

«Je sais que Lamela ne pouvait nous donner que 20 minutes et je savais que Ndombele ne pourrait pas jouer pendant 90 minutes. J’ai essayé de gérer les morceaux que j’avais.

“Ne me dites pas que Lamela et Ndombele auraient pu commencer le match, ils n’auraient pas pu commencer le match.

«C’est parti Chelsea [who they are playing on Saturday at 12:30 GMT] boire de l’eau pétillante au citron. samedi matin [looking at the interviewer – the game was moved for BT Sport coverage] – merci beaucoup pour le choix. »