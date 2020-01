Spineless Villa souligne le besoin urgent d’un renforcement de base

Date de publication: dimanche 12 janvier 2020 7:17

Il y a rarement une grande honte à perdre contre les champions et le fait de ne pas avoir les trois quarts de sa colonne vertébrale offre à Aston Villa une certaine atténuation. Mais la manière de leur capitulation à Manchester City laisse Dean Smith à la recherche de signes de vie au sein de son équipe pour la deuxième fois en moins de quinze jours.

Le patron de la Villa a admis qu’il avait perdu 3-0 contre Watford à 10 lors du dernier match de 2019 l’a incité à déchirer ses joueurs dans l’espoir de les provoquer à arrêter un marasme désespéré qui leur a fait perdre cinq matchs sur six. Le résultat a été une performance bien améliorée à Burnley lors de leur dernière sortie en Premier League le jour du Nouvel An – mais c’était tout. Aujourd’hui, City a ouvert une clinique mais Villa était bien trop disposée à s’asseoir et à observer.

Les hommes de Pep Guardiola ont fait des tasses de plusieurs côtés mieux que Smith, mais la passivité des hôtes à Villa Park après quatre matchs sur la route est la faute qui rendra le plus furieux le manager alors qu’il passe au crible les décombres de cette défaite. Malgré son héritage de Villa et son succès à ramener son club d’enfance en Premier League, des doutes se sont glissés sur le Holte End quant à la capacité de Smith à les y maintenir. Cet embarras ne fera qu’accentuer ces préoccupations.

Où va Smith maintenant? Le manager a pu lire à nouveau l’acte anti-émeute, mais si rapidement après le dernier, il est peu probable qu’il ait un effet similaire. Cette fois, Smith peut opter pour sa carotte plutôt que d’atteindre son bâton. La défaite à Watford pourrait être attribuée à un déficit d’effort. Contre City, c’est le talent qui l’a dit, même si les champions se sont battus et ont trop largement pensé leurs hôtes.

Son prochain déménagement devrait être sur le marché des transferts avant le voyage à Brighton, étant donné la chance effroyable de Villa avec des blessures récentes. Smith était sans son gardien de but, son milieu de terrain central et son avant-centre de premier choix et bien que la couverture ait été acquise pour John McGinn, évalué à 50 millions de livres sterling, l’international Danny Drinkwater à 40 millions de livres sterling n’a rien montré contre City pour suggérer qu’il pouvait remplir les bottes de la star écossaise .

En effet, Drinkwater était aussi loin du rythme que vous pourriez le craindre pour un milieu de terrain ne faisant que sa deuxième apparition en Premier League depuis mars 2018. Il a été promené par Riyad Mahrez pour l’ouverture de City; volé par Gabriel Jesus pour le second; tourné par Kevin De Bruyne pour le troisième; et laissé s’étouffer dans la poussière belge pour le quatrième, le tout avant la mi-temps.

Le sort de Drinkwater à Burnley n’était mémorable que pour un combat à l’extérieur d’une boîte de nuit de Manchester après avoir tenté de frapper la petite amie d’un autre footballeur. Il a obtenu un peu plus d’action dans le milieu de terrain des Clarets, ne faisant qu’un seul début de Premier League tandis que Sean Dyche a collé avec Jack Cork et Ashley Westwood. Si Suso, le gourou des transferts de Villa, croit vraiment que Dyche et trois directeurs de Chelsea se sont tous trompés sur Drinkwater, il semble qu’il ait désespérément mal évalué la situation.

Je dois dire que c’est un mauvais appel à jouer à Drinkwater dans ce jeu. Cela dit, les trois milieux de terrain centraux ont été affligeants sur le plan défensif. Toujours en avance sur leur homme comme s’ils ne savaient pas que Man City est assez décent quand ils arrivent derrière un milieu de terrain

– Martin Laurence (@ martinlaurence7) 12 janvier 2020

Drinkwater n’était pas le seul méchant dans les efforts à moitié déployés des hôtes pour défendre leur objectif. Un arrière trois a travaillé à Burnley il y a quinze jours. Ici, il a cédé sous le poids de l’acharnement de City et de son incompétence.

Avoir un niveleur Leicester emballé dans un cadeau en demi-finale de la Coupe Carabao, la défense de Villa était à nouveau de bonne humeur. Les trois derniers, avec Tyrone Mings flanqué du duo inexpérimenté Kortney Hause et Ezri Konsa, ne semblaient jamais savoir quand appuyer ou quand abandonner. Drinkwater n’était pas en mesure de critiquer, mais même lui était en droit de demander pourquoi les trois se sont retirés vers leur propre but alors que Sergio Aguero alignait son premier but dans un triplé record.

Nous n’avons rien appris de l’attaque de Villa, nous ne savions pas encore quand les équipes ont chuté, ni même après la blessure de Wesley à Burnley en fin de saison. Suso doit trouver un attaquant capable de frapper le sol en marche puisque Villa n’a actuellement pas d’avant-centre senior digne de ce titre. Anwar El Ghazi a joué au milieu avec Jack Grealish dans ce que nous pouvons seulement supposer que Smith était la façon de dire à la hiérarchie de la Villa de changer de cap.

Pepe Reina était dans la foule avant qu’il n’effectue un changement de prêt de l’AC Milan, en supposant que l’ancien gardien espagnol n’a pas froid aux yeux. Mais Villa a tellement plus à faire ce mois-ci, peut-être plus que toute autre équipe de Premier League. Sans un défenseur central expérimenté, un autre milieu de terrain et un buteur au minimum, les Villans sont confrontés à une bataille difficile pour échapper aux trois derniers.

Ian Watson