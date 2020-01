Sport Boys vs. Peñarol LIVE ONLINE FACEBOOK LIVE entre en collision au stade de San Marcos pour la ‘Pink Night’ 2020 NCZD Decentralized

Sport Boys vs. Peñarol (EN DIRECT | FACEBOOK EN DIRECT | EN LIGNE) Suivez le match EN DIRECT pour le match amical qui se jouera au stade Miguel Grau del Callao, en tant que principale attraction de la soi-disant ‘Pink Night’. Depor.com vous montrera une large couverture de cette comparaison qui promet d’être enregistrée dans la mémoire de tous les fans de l’équipe de Buenos Aires.

Le club Chalaco présentera son équipe d’ici 2020 à son peuple, à la recherche d’une victoire avant le début de la Ligue 1. Ce sera son premier duel de préparation avec le public de l’année.

Sport Boys vs. Peñarol: minute par minute

45 * Fin du premier semestre. Sport Boys et Peñarol sont à égalité 0-0 au stade San Marcos.

37 ′ Corner pour Peñarol. Allez Alvarez.

36 ′ Le gardien Rodriguez coupe le centre et ouvre le compteur de Peñarol

35 ′ Coup franc dangereux pour Sport Boys

32 ′ Centro de Chavez et Villagra ont presque obtenu la première tête

30 ′ Le match entre Sport Boys et Peñarol se poursuit 0-0

23 ′ Peñarol recule que Zela coupe. Sortez pour la visite

19 ′ Un grand coup de Peñarol! Le ballon semble frapper la main d’un défenseur visiteur, mais l’arbitre ne donne pas de pénalité

17 ′ Jonathan Medina sauve les Sport Boys avec une grande intervention

11 ′ Match combattu et coupé beaucoup au milieu du court

7 ′ Luis Ramírez commence un jeu offensif qui n’a pas causé de danger dans la zone rivale

5 ′ Sport Boys avance ses lignes à la recherche du premier.

1 ′ Commencez le match!

Marcelo Vivas, stratège de la Misilera, aura une occasion idéale de continuer à répéter ce qu’il a l’intention de Sport Boys pour la nouvelle campagne, après avoir dirigé l’équipe de Buenos Aires dans trois matchs amicaux disputés à Rosario, en Argentine.

Après avoir sauvé la baisse l’an dernier, Sport Boys ne veut pas répéter les mêmes erreurs en 2020. Pour ce faire, il espère bénéficier d’une régularité qui lui permettra également de rechercher une participation internationale d’ici 2021.

Adrián Zela, Claudio Villagra, Joao Ortiz et Luis ‘Cachito’ Ramírez ont rejoint Garçons de sport comme renforts Jonathan Medina, Josue Herrera, Sebastián Penco, Manuel Tejada, Eduardo Uribe, Jean Tragodara, Paolo de la Haza et Jesús Chávez ont renouvelé l’institution, contrairement à Reimond Manco, Juniors Ross, Rodrigo Cuba et Luis Ortiz.

Garçons de sport Il fera ses débuts en Liga 1 2020 le dimanche 2 février lorsqu’il recevra le Deportivo Llacuabamba, un casting nouvellement promu dans la catégorie la plus élevée du football péruvien.

Peñarol fait face à la réunion avec un autre personnel, car les principaux membres de l’équipe aurinegro travaillent à Los Angeles, sous les ordres de Diego Forlán.

