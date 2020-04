“Sport vers la fermeture ou l’annulation unanime, tandis que le football …”

ROME. Radio Microphones a parlé Président du CONI, Giovanni Malagò, qui a commenté les récentes fermetures des championnats et la volonté au lieu du monde du football de tenter à tout prix de clore la saison.

LE SOCCER VA SEUL

«Dans le monde du sport, peu à peu, les Fédérations optent presque à l’unanimité pour annuler la saison de compétition. Il y a ceux qui l’ont fait de manière sereine et ceux qui en ont résulté, cependant, liés à la position contraire d’une entreprise ou d’une Ligue spécifique. – admet que le numéro un du CONI – Football, c’est clair maintenant, veut essayer à tout prix de terminer l’année et c’est pourquoi il s’est positionné différemment des autres disciplines. Recovery? Je serais très heureux si nous pouvions en septembre, peut-être pas à 100% tout de suite mais ce serait un bon signe. Aujourd’hui la formation est interdite à tous, il est clair qu’il y a une distinction à faire entre ceux qui exercent leurs activités individuellement et ceux qui collectivement, ceux à l’intérieur et ceux à l’extérieur. Lors du dernier dpcm, le gouvernement a décidé l’arrêt général, mon sentiment est que dans le prochain décret une prolongation arrivera jusqu’au début mai “.