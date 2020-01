Sporting Cristal a présenté sa nouvelle peau pour la saison 2020 | VIDÉO décentralisée

Mis à jour le 19/01/2020 à 09:24

Cristal sportif Il a présenté sa nouvelle peau pour la saison 2020. Le céleste sortira le maillot dans «l’après-midi Celeste», sa présentation qui aura lieu aujourd’hui avec le match contre Independiente del Valle.

«Nous vous présentons notre nouvelle chemise! Vous pouvez l’obtenir dès aujourd’hui dans la boutique adidas située dans la galerie est du stade Alberto Gallardo. » bleu clair dans leurs réseaux sociaux.

«Nous vous rappelons que la vente de t-shirts ne se fera que dans la galerie Est. Le prix est S / 199 et le paiement peut être effectué en espèces ou par carte. Ils peuvent également accéder au site Web adidas pour effectuer l’achat pendant la journée », a déclaré le céleste.

Cristal sportif Il a également annoncé que le 24 janvier, les fans trouveront le nouveau maillot dans les magasins adidas et le 31 janvier dans les grands magasins. “Dans les magasins adidas et Falabella du Jockey Plaza et adidas du Plaza Lima Norte, vous pouvez imprimer vos chemises avec nom et numéro gratuitement en achetant la chemise.”

Le nouveau maillot Sporting Cristal pour la saison 2020. (Photo: adidas)

