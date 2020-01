Sporting Cristal affrontera l’UTC à Cajamarca, dans ce qui sera le premier du céleste en Ligue 1 de 2020 | NCZD décentralisé

Cristal sportif Il aura une première difficile en Ligue 1 2020. Les rimenses commenceront leur participation au tournoi face à l’UTC en tant que visiteur.

Après le tirage au sort du match de Ligue 1, Cristal sportif Il a appris qu’il aura des débuts plus que compliqués en Ligue 1, car il se rendra au sommet de Cajamarca avant le renouvellement de l’UTC de Franco Navarro. L’affrontement entre Rimenses et Cajamarquinos sera une bonne occasion pour le «Gavilán» de célébrer devant l’équipe «céleste», qui n’a pas gagné depuis la saison 2017.

Entre 2018 et 2019, ils ont joué six matchs. Trois victoires ont été remportées par Cristal sportif et trois tirages ont été enregistrés.

Les rimenses entameront une nouvelle ère sans la présence de leur capitaine Carlos Lobatón dans l’équipe et, pour l’instant, quatre renforts qui sont arrivés pour donner de la fraîcheur à l’image qui avait terminé troisième de la saison précédente.

