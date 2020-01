Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci (1-0): voir résumé, vidéo, chronique et objectif de Renso Sheput dans la “ Nuit tricolore ” 2020 décentralisée

Carlos A. Mannucci contre Cristal sportif ils ont été mesurés dans la «Nuit tricolore», un événement qui a servi à amener l’équipe de Trujillo à son équipe pour la saison 2020. Le jeu avait également l’attrait d’être l’adieu de Renzo Sheput, footballeur qui a traversé les deux équipes au cours de sa carrière professionnelle.

Le ‘Brush’ a commencé en tant que starter dans l’équipe de Trujillo. Cependant, après quelques minutes, il a été changé par Patricio Arce. Déjà dans la deuxième partie, Sheput entra, avec Carlos Lobatón, avec la chemise bleu clair, portant le numéro «10» et le ruban du capitaine sur son bras. Et, à 10 minutes de la seconde mi-temps, profitant d’un rebond dans la surface, il a terminé avec son pied gauche et a marqué le seul but du match.

À peine cinq minutes plus tard, le volant a quitté le terrain sous les applaudissements des fans présents – les deux Cristal au Mannucci. «Loba» a été le prochain à être changé.

Carlos A. Mannucci, réalisé par Juan Manuel Llop, fait ses débuts en Ligue 1 le dimanche 2 février en visite chez Carlos Stein à Francisco Mendoza Pizarro de Olmos (Lambayeque). Cristal sportif Manuel Barreto, quant à lui, le fera avant l’UTC, dans les Héros de San Ramón de Cajamarca, le samedi 1er février.

Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci: c’est comme ça qu’ils ont joué

Cristal sportif: P. Álvarez, J. Madrid, O. Merlo, H. Calcaterra, C. Ortiz, J. Castillo, C. Gonzales, A. Romaní, C. Cabello, M. Távara et N. Loyola.

Carlos A. Mannucci: M. Heredia, K. Moreno, G. Rizzo, S. Ramírez, A. López, E. Nungaray, T. Carranza, L. Acuy, R. Sheput, J. Nuñez et O. Noronha.

LE APERÇU

Il y a huit ans, en janvier 2012, Roberto Mosquera se frottait les mains en pensant au toucher exquis de son équipe, avec la prodigieuse droite de Carlos Lobatón et le gaucher stylisé Renzo Sheput. Avec autant de magie dans ce milieu de terrain, le Sporting Cristal remporterait le titre.

Le Sporting Cristal affrontera Carlos A. Mannucci à «Tricolor Night», au stade Mansiche de Trujillo. Le duel débutera à 21 heures. Le match sera diffusé par GOLPERU et vous aurez tous les détails sur DEPOR.COM.

Les flyers – nés tous les deux en 1980 – ont accroché les chimpunes l’année dernière, mais aujourd’hui ils vont encore montrer leur touche. «Loba» – le chef sportif de la réserve de Rimenses sera bleu clair pour les adieux Renzo Sheput, qui portera la “peau” de Mannucci au stade initial et pour les jantes en complément dans la “Nuit tricolore” à Trujillo.

Et l’adieu de Carlos Lobatón? Il est prévu qu’au milieu de l’année, le club de Rimense rendra hommage au que 27 ’. Il est juste.

Ils vont avec tout

Le match amical d’aujourd’hui est bon pour le DT Manuel Barreto, qui en profitera pour tirer des conclusions et évaluer ses joueurs, comme il l’a fait lors de l’après-midi «Celeste» à égalité (2-2) contre Independiente del Valle.

Ray Sandoval, après son retour de Monarcas Morelia du Mexique, sera l’une des attractions, comme Joao Grimaldo, figure du tournoi U17 l’année dernière, qui a montré des choses très intéressantes pour l’aile gauche.

La grande question serait Emanuel Herrera, car il n’a pas joué contre les Équatoriens par précaution. L’idée est qu’il atteint 100% au début de la Copa Libertadores.

