Sporting Cristal vs. César Vallejo | Roberto Mosquera et ses onze possibles en duel à la Mansiche | PHOTOS décentralisées

Mis à jour le 03/01/2020 à 11:08

Ils vont avec tout. Roberto Mosquera a commencé cette semaine en tant que nouvel entraîneur de Sporting Cristal, qui risque d’être en retard à César Vallejo, par date 5 du tournoi d’ouverture. Le DT sait que ce match est crucial, notamment pour regagner la confiance des supporters dans l’équipe, qui n’a pas connu un bon départ en championnat.

Patricio Álvarez revient au titre dans l’arche, après le match qui a été joué contre l’UTC, à la première date du tournoi. Mosquera a donné confiance au gardien de but expérimenté, tandis qu’en défense, il prévoyait d’avoir Renzo Revoredoainsi qu’avec Johan Madrid aux extrémités

Pour le volant, Jorge Cazulo il reste la «colonne vertébrale» de l’équipe, afin de générer des situations dangereuses à partir du milieu de terrain, et comme ses alliés pour Horacio Calcaterra et Jesús Castillo.

Dans l’attaque, Emanuel Herrera Il va avec le seul conseil, suivi de Gerald Távara et Christofer Gonzales, qui espère marquer son premier but de la saison, en plus d’augmenter sa notoriété dans l’équipe, afin d’être pris en compte par Ricardo Gareca, pour les prochains appels à l’équipe nationale péruvienne.

Cristal sportif ajoute quatre points à ce jour dans le championnat. L’équipe «rimense» espère reprendre le chemin de la victoire, suite au changement de commandement technique intervenu cette semaine. Il convient de noter que Alianza Universidad a déjà marqué un grand avantage avec 15 points.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Yoshimar Yotun a eu des minutes sur Cruz Azul (América TV)

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ