Sportivo Luqueño égalé avec Mineros et avancé en Amérique du Sud »

Mercredi 19 février 2020

Deux balles au chômage ont suffi pour que le casting paraguayen égalise le match retour 2-2 et conserve la série après avoir obtenu un résultat global de 5-4 contre les Vénézuéliens. Avec ce résultat, les dirigeants de Celso Ayala continuent en compétition et se sont installés en huitièmes de finale.

Dans l’engagement de retour pour le premier tour de la Copa Sudamericana, Sportivo Luqueño a égalé le Paraguay 2-2 contre Mineros de Guayana. L’égalité a condamné la clé avec un 5-4 au total en faveur des têtes de Celso Ayala, qui a dirigé la série après avoir battu 3-2 dans les terres vénézuéliennes.

Le match a commencé avec tout à Feliciano Cáceres. Dans les premières minutes, c’était Luqueño qui avait les options les plus claires pour consolider la série, mais le manque d’efficacité était notoire et les Vénézuéliens l’ont fait payer. A 10 ′, Mynor Escoe, attaquant costaricien, a terminé seul devant le but après l’aide de la figure de l’équipe, Richard Blanco.

À peine trois minutes plus tard, Blanco lui-même a terminé le but mais le ballon a dévié dans le défenseur Paulo Lima (13 ′) et il a marqué sur son propre but. Triomphe partiel pour la «Légende du Sud» et la série tracée avec un 4-3 en faveur. Cependant, Oscar Noguera a mis la première remise pour ‘Chanchón’ à 36 ′, après avoir anticipé le gardien Edixson González.

À 70 ′, le set «bleu et or» correspondait à la série et mettait le tirage partiel dans le match revanche. La défense des mineurs a de nouveau montré sa faiblesse pour défendre les balles arrêtées et après une série de rebonds dans la zone après un coup franc, Paulo Lima a réclamé le but et a condamné l’égalité et le classement.

Avec ce résultat, le casting de Luque continue dans la course à l’autre moitié du rêve continental et s’installe en huitièmes de finale, en attendant le tirage au sort de mai pour rencontrer son prochain adversaire dans le concours sud-américain.

-Vérifiez ici les objectifs de l’engagement:

🇵🇾👊 Classé! @SpLuquenOficial a laissé @MinerosGuayana sur la route avec un total de 5-4 et a avancé à la deuxième phase du #Sudamericana. pic.twitter.com/thbMzKuGmB

– CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 20 février 2020

