Zlatan Ibrahimovic de plus en plus loin de Milan. Le Suédois est actuellement chez lui où il recueille des fonds pour l’urgence du coronavirus qui a frappé l’Europe et au-delà. Selon SportMediaset, à son retour de Suède à Milanello, il officialisera ses adieux au club Rossoneri avec Gazidis. La motivation serait le respect de ceux qui le voulaient à nouveau dans notre championnat, Boban et Maldini, qui ne sont plus dans la société.