Sports University a gagné 3-0 lors de son premier match d’entraînement contre Safap avec les buts d’Alexander Succar et d’Alberto Quintero | PHOTOS décentralisées

Mis à jour le 04/01/2020 à 11:31

Université des sports Il se prépare pour les matchs contre Carabobo pour la première phase de la Copa Libertadores 2020. Gregorio Pérez Il veut tirer le meilleur parti de tous les joueurs de l’équipe, c’est pourquoi il commence déjà à les connaître et à les essayer dans différentes positions.

Ce matin, les crèmes ont disputé leur premier duel d’entraînement et sont entrées en collision avec l’Association des footballeurs professionnels du Pérou (SAFAP). Le duel était de 3-0, avec un but de Alberto Quintero au premier semestre et un double de Alexander Succar dans la seconde moitié

Il convient de noter que les onze initiaux qui se sont arrêtés Gregorio Pérez Il était composé de: Carvallo, Corzo, Morales, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Guarderas, Quintero, Urruti et Dos Santos. Cependant, dans la seconde moitié, le DT a fait quelques modifications et est entré dans le champ de Millán et quelques juvéniles.

D’autre part, il convient de noter que les “meringues” joueront un autre match amical le mercredi 8 janvier avant l’USMP puis se rendront en Argentine pour disputer deux matchs de plus les 12 et 16 janvier. N’oubliez pas que la «Crème de nuit» aura lieu le 18, au Monumental, avant Cerro Largo et les billets pour cette dernière réunion sont déjà en vente.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Donald Millán est arrivé à Lima pour rejoindre la formation universitaire. (03/01/2020) depor

PLUS DE NOUVELLES