Sports University: rencontrez le Carabobo FC, le rival des «crèmes» de la phase 1 de la Copa Libertadores Copa Libertadores

Université des sports terminé l’année avec la qualification pour la phase 1 du Coupe des Libertadores 2020. Après une saison compliquée, où il a souffert dans la dernière partie de l'année, en raison de la faible efficacité de l'objectif; les «crèmes» s'apprêtent à se mesurer avant Carabobo FC, campus qui ajoute sa troisième participation au concours international.

Université vs Carabobo Ce sera un duel crucial. Les «crèmes» disputeront la clé 2, qui affrontera Cerro Porteño au prochain tour. Le duel disparu est prévu du 21 au 23 janvier, tandis que le retour est prévu du 28 au 30 du même mois. Mais que savons-nous de ce rival?

En 2019, le «Vinotinto régional», comme ils l’appellent aussi, s'est classé troisième de son championnat, remportant son quota pour la phase 1 du Coupe des Libertadores 2020. Tout au long de cette saison, il a ajouté 65 points, ne restant dans la troisième case que par différence de buts (neuf de la deuxième place). Son meilleur tireur était Franklin Gonzales, avec 10 buts tout au long de l'année. Mais si des renforts sont impliqués, il faudra rencontrer le nouveau DT.

Comment est construit le campus qui fera face à l'Université?

Il y a une semaine, Carabobo FC Il a présenté son nouvel entraîneur, Antonio Franco, qui a également dirigé l'Atlético Venezuela, Mineros, Caracas et Aragua FC, tout son pays. Il a également été assistant technique du CD Izarre le deuxième B d'Espagne. Lors de sa présentation, l’entraîneur vénézuélien a également évoqué Université. «C'est la plus grande équipe du Pérou. Ce sont les favoris, mais nous irons avec l'illusion de transcender le tournoi », a-t-il déclaré.

Franklin Gonzales C'est l'un des extrêmes les plus insidieux du Carabobo FC et qui génère des situations plus dangereuses pour ses rivaux. Aquiles Ocanto et José Paez ils apparaissent comme les joueurs qui ont récolté le plus de passes décisives tout au long de l'année; cependant, il y aura des victimes dans l'équipe. Grenddy Perozo et Luis Rojas ne continuera pas pendant que le volant Edson Alejandro Tortolero renouvelé Comme le renforcement sera Luis Alfredo Garcia.

Calendrier universitaire 2020

Université des sports Il a un calendrier assez chargé avant ses débuts en phase 1 de la Copa Libertadores 2020. Avant l'affrontement contre le Carabobo FC, les «crèmes» auront deux matchs amicaux internationaux, le 12 janvier avant les ateliers et 16 avant Boca Juniors, ce dernier en Argentine.

Pour cette nouvelle saison, les meringues seront au rendez-vous Iván Santillán et Donald Millán, comme renforts. De plus, l'éventuelle incorporation de l'attaquant Alexander Succar, qui vient du football chilien, est attendue pour la saison 2020 et qui pourrait injecter la dose de buts dont ils ont besoin dans l'équipe.

