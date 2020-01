Sports University: téléchargez et voyez les dates complètes du match des crèmes en Liga 1 2020 | NCZD décentralisé

Mis à jour le 16/01/2020 à 22:47

Maintenant, ils doivent se préparer. Université des sports Vous connaissez déjà l’ordre de vos rivaux pour ce que sera la saison 2020 de Ligue 1. L’équipe de Gregorio Pérez recherchera le titre national.

La voie de Université des sports Il débutera sur une place assez compliquée comme le Stade Monumental de l’UNSA d’Arequipa devant Melgar. Ce sera le match qui marquera la première de l’équipe de Pérez dans le tournoi local et qui montrera le panorama de ce qui s’en vient.

Pendant le tournoi d’ouverture, les «crèmes» auront trois autres visites dans les gratte-ciel: Cienciano à Cusco, Deportivo Llacuabamba à Cajabamba et UTC à Cajamarca.

D’un autre côté, Université des sports aura plusieurs matchs consécutifs sans quitter Lima entre les dates 4 et 8, et les dates 17 et 19 du concours, respectivement.

Université des sports, qui n’a pas atteint le titre national depuis 2013, espère couper cette mauvaise séquence et être un protagoniste du concours sans pour autant négliger sa participation sur la scène internationale.

C’est le rendez-vous de l’Université du Sport en Ligue 1 2020:

Melgar vs. Université vs Université Sport Huancayo Carlos Stein contre. Université vs Université César VallejoSport Boys contre. Université vs Université Alliance Lima Cantolao contre Université vs Université San MartínCienciano vs. Université vs Université UDHLlacuabamba contre Alliance Université vs Université Ayacucho FCCarlos A. mannucci contre Université vs Université Atlético GrauMunicipal vs. UniversitarioUTC vs. Université vs Université Binational Crystal vs Sporting. Université vs Université Support Cusco FCLuis Advíncula en Rayo Vallecano. (Vidéo: América TV)

