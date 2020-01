St. Thomas continue de croire au salut, Liquidated: “Je marche encore longtemps”

SAN TOMMASO (AV). Lors de la dernière manche du championnat, Saint Thomas il a remporté un autre précieux tirage au sort contre l’une des équipes de révélation de la première partie du championnat, le nouveau promu Giugliano qui se déplace au rythme des séries éliminatoires. L’Irpinia donc, après Palerme, arrête également les tigres dans les murs amicaux.

L’ANALYSE DE MISTER

Un bon résultat, comme l’admet le même technicien Stefano Liquidato, qui n’a pas l’intention de renoncer en vue du salut et l’encourage à poursuivre sur la voie empruntée lors des derniers matchs: “Un match juste est arrivé contre Giugliano, qui à mon avis reflète l’avancée de la course. Nous sommes satisfaits de la performance, face à une équipe très importante qui a montré sur le terrain qu’elle vaut les points qu’elle a au classement. – a déclaré l’entraîneur d’Irpinia – Maintenant, nous n’avons plus à nous tourner vers les autres rivaux, San Tommaso doit penser à améliorer encore ses performances et à gagner autant de points que possible. Performances récentes? La course de récupération a été vraiment étrange, injouable, nous avons eu des absences importantes et pratiquement pendant 45 ‘nous avons beaucoup joué avec la balle haute. A Messine alors je pense qu’on méritait au moins un point, jeté en finale mais ça aurait servi. Salut? Il y a encore beaucoup de matchs à jouer, le voyage est long et nous pensons à une course à la fois “.