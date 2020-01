Stade de Reims 0-1 FC Metz

Il Metz a ajouté trois points à son casier après avoir remporté une victoire contre lui Reims, qui a gagné 0-1 ce samedi en Auguste-Delaune. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des réunions précédentes. Il Stade de Reims est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Olympique de Nîmes. De la part de l’équipe visiteuse, le FC Metz est venu battre 1-0 dans son fief à Racing Strasbourg lors du dernier match organisé. Après le match, l’ensemble des Reims est dixième tandis que le Metz Il est seizième à la fin du match.

25/01/2020

Le match a commencé de façon imbattable pour lui FC Metz, qui a inauguré le lumineux dans le but de Habib Diallo quelques minutes seulement après le bip initial, à la minute 3, terminant la première période avec un score de 0-1.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé avec un score de 0-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Reims qui sont entrés dans le jeu étaient Timothee Nkada, Hassane Kamara et Suk Hyun Jun remplacer Tristan Dingome, Anastasios Donis et Derek Kutesatandis que les changements de Metz étaient Mamadou Fofana et Pape Ndiaga Yade, qui est entré pour remplacer Ibrahima Niane et Opa Nguette.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Moussa Doumbia, du Reims et un pour Habib Maiga du Metz.

Avec cette victoire, le FC Metz monte à 23 points et se place en seizième position du classement. De son côté, le Stade de Reims Il reste avec les 29 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le lendemain de la compétition sera confronté à la Stade de Reims loin de chez lui contre lui SCO Angerstandis que le FC Metz fera face dans son stade contre le AS Saint Etienne.

Fiche techniqueStade de Reims:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, John Boye, Dylan Bronn, Matthieu Udol, Vincent Pajot, Kevin N’Doram, Habib Maiga, Opa Nguette, Ibrahima Niane et Habib DialloFC Metz:Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Axel Disasi, Ghislain Konan, Derek Kutesa, Tristan Dingome, Xavier Chavalerin, Alaixys Romao, Moussa Doumbia et Anastasios DonisStade:Auguste-DelauneButs:Habib Diallo (0-1, min. 3)