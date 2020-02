Stade de Reims 1 – 1 OGC Nice

Le match a joué ce mercredi dans le Auguste-Delaune et qui a fait face à la Reims et à Nice Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Stade de Reims Il est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-4 à SCO Angers. Côté visiteurs, le OGC Nice il a remporté dans son fief 2-1 son dernier match de la compétition contre Olympique Lyon. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Reims est septième après la fin du match, tandis que le Nice Il est huitième.

02/05/2020

À 21:06

CET

Dans la première moitié, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat de 0-0.

La deuxième période a commencé favorablement pour l’équipe de Nizardo, qui a ouvert le score avec un but de Pierre Lees-Melou quelques instants après la reprise du match, en particulier à la 50e minute. Il a égalé l’équipe locale grâce à un but de Yunis Abdelhamid à 77 minutes. Enfin, la confrontation s’est terminée par un 1-1 à la lumière.

Les deux ensembles ont vendu leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Nathanael Mbuku, Derek Kutesa et The Bilal Toure et ont été remplacés Kaj Sierhuis, Mathieu Cafaro et Tristan Dingome. De leur côté, les visiteurs ont donné accès à Riza Durmisi, Patrick Burner et Moussa Wague, qui a remplacé Kasper Dolberg, Kephren Thuram Ulien et Hicham Boudaoui.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes à Reims (Moreto Cassama et Xavier Chavalerin), alors que l’équipe visiteuse n’en a pas vu.

Les deux équipes avec 33 points ont été classées septièmes (Stade de Reims) et huitième place (OGC Nice) après la fin du match de Ligue 1, qui s’est soldé par un match nul entre les deux candidats.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Racing Strasbourgtandis que le OGC Nice jouera contre lui Olympique de Nîmes.

Fiche techniqueStade de Reims:Walter Benítez, Christophe Herelle, Danilo, Dante, Malang Sarr, Hicham Boudaoui, Pierre Lees-Melou, Kephren Thuram Ulien, Alexis Claude Maurice, Kasper Dolberg et Ignatius Kpene GanagoOGC Nice:Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Axel Disasi, Yunis Abdelhamid, Hassane Kamara, Boulaye Dia, Tristan Dingome, Xavier Chavalerin, Moreto Cassama, Mathieu Cafaro et Kaj SierhuisStade:Auguste-DelauneButs:Pierre Lees-Melou (0-1, min.50) et Yunis Abdelhamid (1-1, min.77)