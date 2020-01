Stade de Reims 1 – 1 Olympique Lyon

Le match a joué ce samedi dans le Auguste-Delaune et qui a fait face à la Reims et à Lyon Cela s’est terminé par une égalité à sens unique entre les deux candidats. Les deux équipes sont venues de récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il Stade de Reims est venu au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs contre Toulouse FC à la maison et AS Saint Etienne dans son stade, par 0-1 et 3-1 respectivement. De son côté, le Olympique Lyon il a été battu 0-1 lors du dernier match contre lequel il a joué Stade Rennes. Après le match, l’équipe à domicile s’est classée sixième, tandis que Lyon il est resté à la douzième place à la fin du duel.

La première partie de la réunion a commencé favorablement pour Olympique Lyon, qui a ouvert la marque avec un but de Lucas Tousart à la minute 9. Cependant, l’équipe de Reims atteint l’égalité à travers un but du point de penalty de Mathieu Cafaro juste avant le bip final, spécifiquement en 44, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le duel s’est donc terminé avec un résultat de 1-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Reims entré par le banc Anastasios Donis, Derek Kutesa et Sambou Sissoko remplacer Tristan Dingome, Moussa Doumbia et Remi Oudin, tandis que les changements Lyon étaient Rafael da Silva, Jean Lucas et Rayan Cherki, qui est entré par Kenny Tete, Houssem Aouar et Bertrand Traoré.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Axel Disasi et Xavier Chavalerin, du Reims et trois à Houssem Aouar, Marcelo et Jean Lucas du Lyon.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Olympique Lyon il a été placé à la douzième place du tableau avec 26 points. De son côté, le Stade de Reims Ce point atteint, il atteint la sixième place avec 28 points après le match.

Lors du prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront à l’extérieur. Il Stade de Reims fera face à la Olympiade de Nîmes tandis que le Olympique Lyon il le fera contre lui FC Girondins Bordeos.

Fiche techniqueStade de Reims:Anthony Lopes, Kenny Tete, Jason Denayer, Marcelo, Bertrand Traoré, Lucas Tousart, Thiago Mendes, Maxwel Cornet, Houssem Aouar, Martin Terrier et Moussa DembeleOlympique Lyon:Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Axel Disasi, Hassane Kamara, Mathieu Cafaro, Xavier Chavalerin, Tristan Dingome, Marshall Munetsi, Moussa Doumbia et Remi OudinStade:Auguste-DelauneButs:Lucas Tousart (0-1, min. 9) et Mathieu Cafaro (1-1, min. 44)