Stade de Reims FC Metz

Un jour de plus, le vingt et unième de Ligue 1, des visages seront visibles sur Reims et le Metz le samedi à 20h00 dans la Auguste-Delaune.

24/01/2020

À 20:06

CET

Il Stade de Reims visages voulant récupérer des points dans le match correspondant à la vingt et unième journée après avoir subi une défaite contre le Olympique de Nîmes dans le match précédent pour un résultat 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 19 matchs disputés à ce jour, avec 17 buts en faveur et 13 contre.

De son côté, le FC Metz imposée à Racing Strasbourg 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un objectif de John boye, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le Stade de Reims. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté quatre et affiche un bilan de 18 buts inscrits contre 28 buts reçus.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Stade de Reims Il a gagné trois fois, a été battu une fois et a tiré six fois en 10 matchs, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points dans sa poche. À la maison, FC Metz Il a un bilan d’une victoire, cinq défaites et quatre matchs nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne jettent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera Stade de Reims.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Auguste-Delaune, entraînant une perte et trois tirages en faveur de Stade de Reims. À leur tour, les locaux ont un total de six matchs consécutifs invaincus contre cet adversaire en Ligue 1. La dernière fois qu’ils ont joué le Reims et le Metz En compétition, c’était en novembre 2019 et le match s’est conclu par un match nul 1-1.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, on constate que les locaux sont en avance avec un avantage de neuf points sur le Stade de Reims. À ce moment, le Stade de Reims Il compte 29 points et est en huitième position. Quant au rival, le FC Metz, est dix-septième du classement avec 20 points.