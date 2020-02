Stade de Reims OGC Nice

Ce mercredi à 19h00 au Auguste-Delaune les visages seront vus sur Reims et le Nice le 23e jour de Ligue 1.

02/04/2020

Il Stade de Reims affronte le match du vingt-troisième jour avec un moral renforcé pour consolider une course positive après avoir remporté la victoire à domicile Stade Raymond Kopa 1-4 contre SCO Angers, avec tant de The Bilal Toure, Baptiste Santamaria, Boulaye Dia et Yunis Abdelhamid. De plus, les locaux ont remporté huit des 22 matches disputés à ce jour en Ligue 1, avec 21 buts en faveur et 15 contre.

De son côté, le OGC Nice imposée à Olympique Lyon 2-1 lors de leur dernière rencontre de la compétition, avec un objectif de Kasper Dolberg, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de Stade de Reims. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, ils en ont remporté neuf avec un bilan de 32 buts en faveur et 30 contre.

En tant que local, le Stade de Reims Il a gagné trois fois, a perdu deux fois et a tiré six fois en 11 matchs, ce qui montre qu’il manque des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. En tant que visiteur, le OGC Nice Il a gagné deux fois et a été battu six fois lors de ses 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne jettent pas un équilibre trop optimiste pour la rencontre qui le mesurera avec le Stade de Reims.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Auguste-Delaune et le solde est de deux pertes et deux nuls en faveur de Stade de Reims. Parallèlement à cela, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs trois dernières visites au stade de Reims. La dernière épreuve de force dans cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en novembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-0 pour les visiteurs.

Les locaux comme les visiteurs ont les mêmes points au classement de Ligue 1 (32 points), donc cette rencontre pourrait contribuer à briser le classement. Il Stade de Reims est septième tandis que le OGC Nice Il est huitième à attendre le prochain match.