Stade rennais 1 – 0 FC Girondins Bordeos

Il Stade Rennes a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-0 contre Jupe ce samedi dans le Parc Roazhon. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Stade Rennes Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Olympique Lyon loin de chez soi (0-1) et l’autre devant SCO Angers dans son fief (2-1) et avec une série de quatre victoires consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, la FC Girondins Bordeos perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre Racing Strasbourg. Avec cette défaite, FC Girondins Bordeos il s’est placé en treizième position à la fin du match, tandis que le Stade Rennes C’est le troisième.

21/12/2019

Agir à 22h56

CET

Pendant la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé par rapport au 0-0 initial.

Après la reprise est venu l’objectif de l’équipe Rennais, qui était en avance avec un peu de Mbaye Niang à 82 minutes. Enfin, le match s’est terminé par un 1-0 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Stade Rennes sauté du banc Romain Del Castillo, Flavien Tait et Joris Gnagnon remplacer Adrien Hunou, Benjamin Bourigeaud et Rafinha, tandis que les changements du groupe de visiteurs Jonathan Cafu, Aurelien Tchouameni et Maxime Poundje, qui a sauté sur le terrain pour Yacine Adli, Loris Benito et Prise de base.

Dans le match, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Prise de base, Loris Benito et Ottavio.

Après avoir remporté le match, le Stade Rennes il se situait avec 33 points, au lieu de l’accès à la Ligue des champions, à la troisième place du tableau de qualification à la fin du match, sur la place d’accès à la Ligue des champions, tandis que le FC Girondins Bordeos Il était à la treizième place avec 26 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe rennais le fera contre lui Olympique de Marseilletandis que le FC Girondins Bordeos fera face à la Olympique Lyon.

Fiche techniqueStade Rennes:Benoit Costil, Pablo Castro, Edson Mexer, Laurent Koscielny, Samuel Kalu, Otavio, Toma Basic, Loris Benito, Yacine Adli, Nicolas de Preville et Jimmy BriandFC Girondins Bordeos:Edouard Mendy, Hamari Traoré, Damien Da Silva, Jeremy Morel, Souleyman Doumbia, Rafinha, Eduardo Camavinga, James Lea Siliki, Benjamin Bourigeaud, Mbaye Niang et Adrien HunouStade:Parc RoazhonButs:Mbaye Niang (1-0, min.82)